En Gran Hermano Chile hablaron mal de Argentina y arden las redes: "Patria"

Tres de los participantes de la edición chilena del reality criticaron al público argentino. El clip de la charla se volvió viral y provocó un fuerte enojo.

La casa de Gran Hermano en donde se consagró Marcos Ginocchio tiene nuevos integrantes. La edición chilena del reality se está grabando en Argentina y sus participantes no tardaron en generar polémica. Tres de los "hermanitos" trasandinos lanzaron repudiables frases sobre nuestro país y las redes no se lo perdonaron.

Las protagonistas del clip viral son Maite, Viviana y Francisco y la charla se dio tras la primera gala de eliminación. El pasado domingo Benjamín Lagos se convirtió en el primero en abandonar la competencia y sus compañeros reflexionaron sobre la decisión de los televidentes.

Luego de que el participante saliera de la casa, se dio una particular charla en la cocina entre tres de los jugadores donde daban su parecer respecto del público argentino: “En el Gran Hermano de la Argentina nunca ha ganado una mujer”, aseguró Maite, aunque estaba errada. Viviana Colmenero y Marianela Mirra se impusieron en las ediciones en las que participaron, aunque aún no se sabe si fue un simple error o una estrategia de juego.

También se le dedicaron un polémico comentario a Marcos. “En el último ganó el más cuico, sí, Marcos, ahora está trabajando en Europa, es modelo”, sostuvieron. El término cuico es usado para referirse alguien con un buen pasar económico y también dijeron algo errado, pues "El Primo" nunca abandonó el país.

“¿Y si ganara el Jorge?”, consultó Francisco, sobre el perfil del posible triunfador, pero Maite lo descartó. “¿La verdad? No creo, es que el público chileno es distinto”, momento en que la otra integrante de la charla, Viviana aseguró: “El argentino es más pecho frío”, y Maite reafirmando esa postura indicó que el "argentino es más superficial".

“En el de Argentina, yo creo que la primera que se hubiera echado era la Moni, no tienen ese corazón que ven los chilenos”, supuso Viviana, en referencia a Mónica Ramos. De inmediato, Francisco volvió a tomar la palabra y explicó: “Si aquí hay una competencia donde hay más gente joven que más gente adulta, si vos tenés aquí poca gente adulta participando y tenés más apoyo, va a ganar la gente adulta por más que tengan lo que tenga los jóvenes, porque la van a votar y la potencian”.

Las redes sociales no dejaron pasar por alto ese comentarios y les dedicaron frases como: “Estas minas se acaban de ganar el odio de todos los argentinos”, o “Qué gracia que digan que los argentinos somos superficiales porque si fuera por eso a Gran Hermano lo ganaba otro y no Marcos. Él ganó porque literalmente no se metía con nadie. Desde el primer día al que decía o hacía algo que al público no le pareciera justo, lo sacaban”.

De hecho, el usuario de Twitter @0800Cj compartió el clip de la charla y fue tajante: "Los de GH chile están en nuestro país INSULTANDO NUESTRO PAIS. Y xq no los despiertan con bombas de estruendo todos los días, HAGAN PATRIA". La publicación se volvió viral y sumó miles de reproducciones.

El gracioso blooper de Daniela Celis con una chica de Gran Hermano Chile

Daniela Celis es una de las exparticipantes que formó parte de la última edición de Gran Hermano Argentina. Y como la versión chilena se está grabando en la misma casa que habitó "Pestañela", la joven fue convocada para charlar con algunos de los nuevos "hermanitos".

Fue ahí que Daniela protagonizó un divertido blooper que se viralizó en las últimas horas. La novia de Thiago Medina quiso entrevistar a Jennifer para saber cómo se sentía por ser una de las elegidas para entrar al reality, pero al parecer, la producción le había informado mal el nombre de la participante. "Acá estamos con Maite, otra participante de GH Chile. Maite, ¿Cómo te sentís?", expresó Daniela. "Jennifer", respondió la jugadora. "¡Jennifer se llama chicos!", reprochó "Pestañela" a quienes estaban detrás de cámara.