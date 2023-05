El sincericidio de Daniela de Gran Hermano sobre la infidelidad: "Pobre Thiago"

La llamativa respuesta de Daniela Celis al ser consultada sobre la posibilidad de serle infiel a su novio, Thiago Medina.

Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), hizo una llamativa confesión sobre la infidelidad, justo unas semanas después de haber confirmado su noviazgo con Thiago Medina. Estas declaraciones de la joven oriunda de Moreno tomaron por sorpresa a todos sus excompañeros de la casa más famosa del país, ya que se mostraba muy enamorada de Thiago.

Apenas salieron de la casa, Daniela y Thiago aseguraron que estaban conociéndose pero que no buscaban nada serio. Recientemente, confesaron que siempre estuvieron en pareja, pero que lo habían mantenido en secreto para cuidarse de la exposición. Ahora, Celis hizo una llamativa declaración sobre la posibilidad de serle infiel a su novio.

Todo comenzó cuando Daniela, Lucila "La Tora" Villar, Nacho Castañares y Julieta Poggio fueron entrevistados en LAM (América TV). "Nacho, ¿vos fuiste muy infiel?", indagó Ángel de Brito, a lo que el joven respondió que nunca. "Hoy hablamos de eso porque tuvimos en el consultorio a Venganiela", soltó Julieta, en referencia al apodo que le pusieron a su amiga. "Estuvo muy bueno. La gente se prendió un montón y contó muchas cosas", comentó Daniela.

"Daniela, ¿infiel?", indagó De Brito. "Hoy en día, sí. En otro momento de mi vida, no...", respondió la joven. "¿Cómo hoy en día?", preguntó Nacho, sobresaltado. "¿Cómo que hoy en día sos infiel?", agregó "La Tora". "Soy fiel", aclaró Daniela. "Pobre Thiago...", comentó el conductor. Rápidamente, Celis se dio cuenta de que había escuchado mal.

"Ay, no, chicos. Paren, paren. Ay, la puta. No. Soy súper fiel, pero me costó un montón serlo", aclaró. "Pongan en el graph, Daniela: 'Hoy soy infiel'", bromeó Castañares. "Thiago Corneta", sumó De Brito. "Esto va a ser un clip. Dani, te amo", le advirtió Poggio.

Daniela Celis reveló de qué es lo que más se arrepiente de su paso por Gran Hermano

Daniela Celis habló sobre su paso por la casa más famosa del país y confesó que, hasta el día de hoy, se arrepiente por algo que hizo dentro de la casa: haber tenido relaciones sexuales con Thiago frente a las cámaras. “La verdad que me arrepiento mucho de mi etapa con Thiago en su momento, de las relaciones sexuales. Creo que es algo que no volvería a hacer. He pedido disculpas por eso y un millón de veces lo volvería a hacer. Fue por la repercusión que tuvo”, confesó la joven.

En este sentido, se sinceró y reconoció que cuando salió de la casa y vio todo, se sintió muy mal. “Cuando vi todo, dije: ‘¡No, chicos! ¡Es un montón!’. Yo ese video no lo vi, no lo puedo ver. ¡Sáquenmelo! ¡No, no, no! Adentro de la casa, no nos dábamos ni cuenta. Ni idea de lo que estaba pasando afuera. Y yo no me imaginaba ni la mitad de las cosas que estaban sucediendo y que sucedió. Una locura”, cerró.