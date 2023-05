Daniela de Gran Hermano se hartó de Coti Romero y expuso lo que nadie sabía

Daniela Celis enfrentó a Coti Romero, luego de las acusaciones que la joven correntina lanzó sobre su persona.

Daniela Celis, participante de Gran Hermano (Telefe), se cansó de las actitudes de Coti Romero, con quien mantuvo una fuerte enemistad dentro de la casa más famosa del país, y la mandó al frente con un contundente posteo en sus redes sociales. La joven oriunda de Moreno no soportó las críticas de su excompañera y, sin miedo a desatar una polémica, contó su versión de la historia.

Todo comenzó cuando la joven correntina la acusó de tenerle envidia y de haberse colgado de su fama, ahora que terminó el reality y los "hermanitos" deben armar su propio camino en los medios. Daniela no se quedó con los brazos cruzados ante esta acusación y se defendió a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.

"Si yo hubiera querido entrar al Bailando, estaría haciendo campaña como haces vos. Pero en este momento me convencieron mejores propuestas y estoy más que satisfecha con ellas. Es fácil negar algo que dijiste, pero está todo grabado. Meses hablando y dedicado tiktoks", comenzó Celis en su furioso descargo.

Luego, agregó un segundo tweet: ‘’Hoy en día agradezco todo lo que me está pasando y las oportunidades que tengo, no me esperaba tantas. Gracias a Dios no me hace falta colgarme de nadie". Para cerrar, apuntó contra la baja estatura de Coti: "¡Y en caso de hacerlo sería con alguien que tenga más altura! (Mediática, por supuesto)’’. Sus tweets se volvieron virales y miles de usuarios la felicitaron por haberse defendido de Romero y le demostraron su apoyo.

Qué dijo Coti Romero sobre Daniela Celis

Días atrás, Coti había dicho en LAM (América TV), programa en el que actualmente trabaja como panelista: "Si tan seguidora mía es, que se la pasa hablando de mí, porque yo nunca hablé mal de ella fuera del programa, nos puede mirar por LAM de jueves a viernes de 20 a 22 horas, que vamos a estar acá".

Acto seguido, la acusó de haberse colgado de su fama con el único objetivo de ingresar al Bailando 2023 (América TV), programa al que ella sí fue convocada: "Si quiere entrar al Bailando colgándose de los demás, no le voy a dar ese privilegio, que se lo gane ella solita, no colgándose del resto".