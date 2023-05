El calvario de Coti Romero tras su salida de Gran Hermano: "Nadie sabe"

Coti Romero reveló el mal momento que está atravesando a nivel emocional tras su salida de la casa más famosa del país y alarmó a todos sus fanáticos.

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), confesó que no está pasando por su mejor momento personal. A pesar de que nunca había tenido tantas ofertas laborales en los medios y que su carrera está en auge, la joven correntina reveló que no todo es color de rosas luego de salir de la casa más famosa del país y que hay muchas dificultades que todos los ex "hermanitos" enfrentan al volver a la vida real.

Coti suele contarles varias cosas de su vida personal a sus seguidores de Instagram y esta no fue la excepción. Día a día, recibe tanto mensajes positivos como otros negativos, por parte de personas que juzgan lo que publica en las redes o que la critican por cómo se manejó dentro del reality. La modelo no aguantó más la tristeza e hizo un descargo en su cuenta de Twitter.

“No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres. Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven”, comenzó, en referencia al puesto como panelista en LAM (América TV) que consiguió recientemente y a su futura aparición en el Bailando 2023 (América TV).

“Nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros”, sumó. Por otro lado, reconoció "no estar preparada del todo y para las cosas que se vienen. "Por eso sé que no podría hacerlo si no es a su lado. Además, hay cosas que no son tan literales como se ven o se leen. Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora, así me ahorro disgustos”, continuó.

Y cerró: “Mi familia me apoya en todo, gracias a Dios, y eso me da fuerzas para decir y hacer lo que me nazca realmente, por eso no tengo miedo de decir lo que siento, sin importar lo que los otros puedan opinar de mi actuar, siempre ha sido así y no va a cambiar”. Sus tweets lograron una alta repercusión en la plataforma y muchos de sus seguidores le enviaron su apoyo.

La bronca de Coti Romero con sus excompañeros de Gran Hermano

Recientemente, Coti publicó un descargo en Twitter que confirmó todos los rumores de internas existentes entre los ex "hermanitos". Según estas versiones, Romina Uhrig y María Laura "Cata" Álvarez habían criticado a la joven correntina. "Me callé en su momento porque no estaba bueno cagar lo que estaba viviendo Marcos, pero no se metan conmigo. Me tienen los huevos por el suelo”, publicó Romero, furiosa. Y en otro tweet, agregó, en referencia a Marcos Ginocchio: “Las escuché hablar horriblemente de Marcos en maquillaje. De la bronca que me dio, salí volando y Agus me tuvo que calmar”.