Coti de Gran Hermano hizo una dura advertencia a dos ex compañeras: "No se metan conmigo"

La correntina no contuvo la furia al ver un video de sus ex compañeras hablando mal de ella. La joven acudió a su cuenta de Twitter y publicó un contundente mensaje.

Gran Hermano terminó con una fiesta en donde todos los participantes que pasaron por la casa celebraron la coronación de Marcos Ginocchio. Sin embargo, con el correr de los días, las internas entre los "hermanitos" salieron a la luz y la idea de un reencuentro entre todos parece impensado. Por lo menos así lo dio a entender Coti Romero con la dura advertencia que le hizo a dos de sus ex compañeras.

"Me callé en su momento porque no estaba bueno cag... lo que estaba viviendo Marcos, pero no se metan conmigo. Me tienen los huevos por el suelo”, escribió la correntina en su cuenta de Twitter y causó revuelo. La frase surgió como respuesta a un mensaje que una fan de Coti posteó, en el que aseguraba que desde un video de Nacho Castañares, se filtró una conversación entre Romina Uhrig y María Laura "Cata" Álvarez, donde presuntamente hablaban mal de ella.

Indignada con la situación, la prometida del "Conejo" reveló que esta no sería la primera vez que las acusadas se unen para defenestrar a otro participante del reality de Telefe. “Las escuché hablar horriblemente de Marcos en maquillaje. De la bronca que me dio, salí volando y Agus me tuvo que calmar”, contó sobre una situación que se dio antes de la última emisión de El Debate.

De acuerdo a los mensajes que intercambiaron los fans del programa, la conversación entre Romina y La Cata se dio en la casa de la exdiputado, en donde se celebró una reunión de la que participaron solo algunos de los exconcursantes.

Coti de GH fue despreciada por una histórica bailarina de Showmatch

El desembarco de Marcelo Tinelli como nuevo gerente artístico de América trajo consigo la vuelta de ShowMatch y el clásico Bailando por un sueño a la televisión. Desde que se confirmó la nueva edición del certamen, empezaron a circular los nombres de jurados y de posibles participantes, entre los que se destacaron los exparticipantes de Gran Hermano.

Una de las potenciales candidatas es Coti Romero, pero la joven correntina no tiene el visto bueno de Lourdes Sánchez. La bailarina ya es considera una histórica del Bailando y además está en pareja con el "Chato" Prada, uno de los hombres de confianza de Tinelli. "No me gusta Coti Romero para el Bailando", expresó Lourdes sin tapujos, durante su visita a LAM.

La opinión no le cayó nada bien a Romero y no dudó en responderle a través de su cuenta de Twitter. “Jardín Din Din de flores”, escribió con ironía, haciendo alusión a la canción que Sánchez interpretó cuando se lanzó su carrera musical apuntada al público infantil.