Conejo de Gran Hermano le propuso casamiento a Coti de una insólita manera

La llamativa propuesta de matrimonio de Alexis "Conejo" Quiroga a Coti Romero que impactó a los fanáticos de Gran Hermano.

Alexis "Conejo" Quiroga dejó sin palabras a Coti Romero, con quien comenzó un romance dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe): le propuso matrimonio de la manera más inesperada.

"Conejo" y Coti llevan unos pocos meses de relación afuera de la casa. A pesar de que apenas empezaron a conocer sus verdaderas personalidades afuera del reality, el joven cordobés parecería estar muy seguro de querer compartir su vida junto a su amada.

La correntina de 20 años fue a verlo jugar al fútbol con sus amigos y publicó varias fotos de su pareja en la cancha. "Conejo" resposteó una de ellas en sus historias de Instagram y escribió una impactante frase al lado, entre emojis de enamorado: "¿Te querés casar conmigo?". Mientras algunos de sus fanáticos creen que se trató de una pregunta a la ligera, muchos otros opinan que podrían formalizar su amor en el altar dentro de muy poco tiempo.

La historia publicada por "Conejo" en su cuenta de Instagram.

La muerte que golpea a Coti Romero de Gran Hermano: "Lo dejaron agonizando"

Recientemente, Romero compartió en sus redes sociales el duro momento personal que atravesó junto a su familia, tras el fallecimiento de su perro Volker. “Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo, pero me afectó más de lo que pensaba”, compartió la joven correntina a través de sus historias de Instagram. Por esta razón, les pidió a sus seguidores que le dejaran "mensajitos lindos" para sobrellevar su angustia.

“Es una situación muy difícil, toda la familia la está pasando muy mal porque lo vieron agonizando, y creo que eso fue lo peor de todo. Era un perrito que lo teníamos hace un montón de tiempo y que siempre nos recibía de una hermosa forma”, recordó. Sin embargo, la joven correntina reconoció que esta no es la primera vez que atropellan a uno de sus perritos.

“Lamentablemente le paso eso hoy, pero siempre nosotros en familia decimos que cuando a los perritos así les pasa algo así, nos salvan de algo. Ya nos ha pasado que anteriormente habían chocado a otro perrito, pero este fue mucho peor”, se lamentó. Camila, su hermana, también le dedicó unas dulces palabras de despedida a Volker: "Te voy a extrañar con toda mi alma compañerito. Siempre vas a estar en mi corazón”, escribió la joven.

Walter "Alfa" Santiago reveló su mala relación con Conejo, Coti, Maxi y Juliana

Recientemente, Walter "Alfa" Santiago contó en una entrevista íntima en Estamos en Una (República Z) que bloqueó de su celular a varios exparticipantes, debido a la mala relación que tuvieron adentro y afuera del programa. "Se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa: la gente hipócrita, mentirosa y trepadora", comenzó el hombre de 61 años.

Y confesó que bloqueó "a Juan (Reverdito), los dos cordobeses (Alexis Quiroga y Maxi Giudicci), las novias de los cordobeses (Coti Romero y Juliana Díaz)". "Los tengo bloqueados porque no me interesa ver ni tener nada de ellos", destacó. En esta misma línea, dijo que Juan, Maxi y Alexis lo criticaron afuera de la casa e incluso le mandaron un video hablando mal de él en uno de los camarines.

"Estaba Juan con Maxi diciendo 'no lo queremos'. Cuando vi eso, me puse mal porque yo nunca agredí ni insulté a nadie. Salgo por el pasillo y me lo encuentro a Maxi de frente y ahí salió el otro. En ese momento, me saqué mal, les dije de todo. Si los agarraba, en ese momento de bronca, les ponía un tortazo", concluyó el ex "hermanito".