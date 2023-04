La muerte que golpea a Coti de Gran Hermano: "Lo dejaron agonizando"

Coti Romero está viviendo un trágico momento en su vida, tras su salida de la casa más famosa del país.

Coti Romero, quien salió de la casa de Gran Hermano (Telefe) hace apenas algunos meses, está atravesando un duro momento tras el fallecimiento de uno de sus seres queridos. Qué pasó con la exparticipante de GH.

La ex "hermanita" está viviendo el mejor momento de su carrera en los medios, pero pese a esto, enfrenta una dura etapa de su vida: un integrante muy importante de su familia falleció de un día para el otro, tras haber sido atropellado por un auto.

“Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo, pero me afectó más de lo que pensaba”, compartió la joven correntina a través de sus historias de Instagram, en las que además, les pidió a sus seguidores que le dejaran "mensajitos lindos" para transitar este momento de la manera más llevadera posible.

Se trata de Volker, la mascota que acompañó a su familia durante años. “Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, se preguntó Coti, sumamente angustiada. “Es una situación muy difícil, toda la familia la está pasando muy mal porque lo vieron agonizando, y creo que eso fue lo peor de todo. Era un perrito que lo teníamos hace un montón de tiempo y que siempre nos recibía de una hermosa forma”, recordó.

El dolor de Coti Romero por la muerte de su mascota.

Además, agregó que esta no es la primera vez que una mascota suya muere en un accidente similar: “Lamentablemente le paso eso hoy, pero siempre nosotros en familia decimos que cuando a los perritos así les pasa algo así, nos salvan de algo. Ya nos ha pasado que anteriormente habían chocado a otro perrito, pero este fue mucho peor”.

Por último, Romero se mostró muy agradecida con sus seres queridos y destacó que esta dura situación le sirvió para darse cuenta de la gente que tiene al lado. Su hermana, Camila Romero, también manifestó su dolor en sus redes sociales, en las que compartió fotos de la mascota junto con la frase: "Te voy a extrañar con toda mi alma compañerito. Siempre vas a estar en mi corazón”.

Volker, el perrito de Coti Romero que fue atropellado.

El reencuentro más inesperado: Coti Romero y Julieta Poggio se reconciliaron tras la final de Gran Hermano

Apenas Julieta Poggio llegó a los estudios de Telefe en la final de Gran Hermano, Coti Romero corrió a darle un fuerte abrazo. Esto tomó por sorpresa a gran parte del público, ya que la joven correntina la había traicionado meses atrás al nominarla, a pesar de que mantenían una amistad y se habían prometido no votarse mutuamente.

Aunque Julieta había manifestado en reiteradas ocasiones que aún seguía enojada con Coti, no le rechazó el abrazo. "¡Entendiendo que es un juego!", publicó Romero en sus historias de Instagram, debajo de una foto de las dos juntas. Sin embargo, más tarde Julieta aclaró que a las únicas personas que le interesaba ver afuera de la casa eran a sus amigos de verdad, y dentro de esa lista, el nombre de Coti no apareció.