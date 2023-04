Alfa reveló a quiénes tiene bloqueados de Gran Hermano: "Gente hipócrita, mentirosa y trepadora"

Walter "Alfa" Santiago reveló a qué exparticipantes de Gran Hermano les hizo la cruz y los eliminó de su vida para siempre.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reveló a qué excompañeros tiene bloqueados en su celular ahora que finalizó el reality y llegó a conocerlos fuera de la casa.

El hombre de 61 años protagonizó varias peleas y controversias con sus compañeros durante la convivencia, especialmente hacia el final del programa. Recientemente, se presentó al programa Estamos en Una (República Z) y, aunque dijo que mantiene una buena relación con varios de los "hermanitos", confesó que bloqueó a quienes más daño le hicieron, tanto adentro como afuera de la casa.

Todo comenzó cuando uno de los panelistas le preguntó si se llevaba mal con alguno de sus excompañeros. "Digamos que dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en una oficina, en el colegio, en la facultad... Hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura, gente que vale la pena y gente que no sirve para nada", comenzó.

Aunque todos pensaban que su relación con Romina Uhrig no iba a recomponerse tras sus fuertes peleas, "Alfa" aseguró que ahora tienen una buena relación, al igual que con Julieta Poggio y Camila Lattanzio. "Con Romina, a pesar de tener discusiones y todo lo que tuvimos, me llevo bien y tengo cariño por ella muy grande, ella por mí también. A Julita yo la adoro, era simple y transparente y sigue siendo la misma. Camila es un petardo, no para, pero nadie entendió mi relación con ella dentro de la casa. Si yo no la apoyaba, en 5 días se iba y a mí me dio pena porque no entró jodiendo a nadie", siguió.

Sin embargo, destacó que al salir de la casa, notó que la mayoría tenía la misma personalidad afuera del programa que adentro. "Se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa: la gente hipócrita, mentirosa y trepadora", subrayó. Cuando los panelistas le preguntaron a quiénes había bloqueado, confesó: "Juan (Reverdito), los dos cordobeses (Alexis Quiroga y Maxi Giudicci), las novias de los cordobeses (Coti Romero y Juliana Díaz). Los tengo bloqueados porque no me interesa ver ni tener nada de ellos".

La palabra de "Alfa" sobre Juan, Maxi, Coti y Juliana de Gran Hermano

"Alfa" contó que Juan, Maxi y Alexis siguen hablando de él afuera de la casa "porque no tienen vida propia" y que incluso le mandaron un video en el que lo estaban criticando en un camarín. "Estaba Juan con Maxi diciendo 'no lo queremos'. Cuando vi eso, me puse mal porque yo nunca agredí ni insulté a nadie. Salgo por el pasillo y me lo encuentro a Maxi de frente y ahí salió el otro. En ese momento, me saqué mal, les dije de todo. Si los agarraba, en ese momento de bronca, les ponía un tortazo", aseguró.