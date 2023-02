La dolorosa muerte que golpea a Alfa de Gran Hermano: "Hasta el último día"

Alfa de Gran Hermano se mostró muy conmovido al recordar una dolorosa muerte que todavía le afecta.

Walter "Alfa" Santiago rompió en llanto durante una entrevista al revelar una dolorosa muerte que todavía lo afecta mucho. "La cuidé hasta el último día que estuvo internada", contó el polémico exparticipante de Gran Hermano, que aprovechó su salida del reality para hacer un raid mediático.

Alfa fue uno de los integrantes de la actual edición de Gran Hermano que más controversia generó durante su extenso paso por el popular reality. Tanto por sus particulares opiniones como por su personalidad algo violenta, el sexagenario participante fue protagonista de diversas polémicas en redes sociales, por lo que se ganó fanáticos y detractores.

Durante una entrevista en Neura con Miguel Wiñazki, Alfa no pudo evitar romper en lágrimas al recordar una dolorosa muerte que todavía lo afecta mucho. "Era una muñequita. Cuando volví de Estados Unidos la llevaba a comer, la llevaba a jugar al buraco con sus amigas. La cuidé hasta el último día que estuvo internada", contó con sinceridad el ex Gran Hermano sobre Delicia, su madre.

Sobre la muerte de su mamá en el 2016, Alfa agregó: "Me quedé al lado de ella, dormía todos los días al lado de ella porque ella había hecho lo mismo y mil veces más por mi". "Me llamaron a las 5.30 de la mañana, estaba en la Trinidad de Palermo y me dijeron 'su mamá se descompensó'. Cuando llegué, entré a la habitación corriendo y todavía estaba en la cama. Fue jodido", recordó el polémico exparticipante de Gran Hermano sobre el momento en el que se enteró que su madre no estaba bien de salud.

Finalmente, el sexagenario exvendedor de autos contó qué piensa sobre lo que pasa después de la muerte: "Creo firmemente de que hay algo más allá, no es todo sin sentido lo que vivimos acá". "Creo que hay una fuerza superior", concluyó Alfa insistiendo en que está convencido de que "hay algo más allá".

Robertito Funes se cansó y frenó en seco a Alfa de Gran Hermano: "Sé lo que es laburar"

En pleno debate, Alfa se cruzó con Robertito Funes Ugarte, cuando el conductor soltó, ya cansado de las reiteradas interrupciones del hombre de 61 años: "¡Momento! Ahí está. Alfa, levantaste a mano y milagrosamente pediste permiso para hablar. Gracias". "Alfa" no dejó pasar esta situación y lo enfrentó inmediatamente.

"Siempre lo hago, lo que pasa es que Roberto no se da cuenta", contestó Walter. Los panelistas presentes hicieron gestos de sorpresa y Robertito lo frenó en seco: "Hace 20 años que estoy en un noticiero o estuve y sé lo que es laburar, trabajar con compañeros que quieren trabajar. Fui columnista, movilero, así que sé cuándo hay que hablar y cuándo se puede. En este caso, pediste la mano vos y la tenés".