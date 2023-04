Confirmado: qué ex Gran Hermano participará del Bailando 2023

Ángel de Brito confirmó qué exparticipante de Gran Hermano estará en el Bailando 2023, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli.

Ya está confirmado qué exintegrante de Gran Hermano 2022 (Telefe) participará en el Bailando 2023, el histórico programa de competencia de baile conducido por Marcelo Tinelli, que esta vez, será emitido por América TV.

Desde hace varias semanas, se rumorea que el conductor estaba analizando qué ex "hermanito" podía dar el perfil para bailar en el programa. Los nombres de Walter "Alfa" Santiago, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio fueron los que más resonaron, pero ahora, Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) quién fue el elegido.

Se trata de Tomás Holder, el primer eliminado de la casa más famosa del país. "El primer confirmado para el Bailando 2023 es, nada más ni nada menos, que Tomás Holder. ¡Bienvenido! Va a bailar", anunció De Brito. Acto seguido, mostró en pantalla el video que el influencer le mandó, celebrando tras haber sido elegido.

"Hola gente, ¿cómo están? Quería contarles que tengo muchas ganas de entrar al Bailando, romperla al lado de Marcelo. Y me encantaría que mi bailarina sea Jimena Barón, así que ya saben, bánquenme en esta", les dijo a sus seguidores. Sin embargo, De Brito le adelantó que probablemente no iban a poder garantizarle a Jimena.

"El otro día dijo que quería bailar con 'La China' Suárez, después con Jimena Barón... Bueno, no va a poder ser, por ahora. Hay que ver cómo baila, nunca se sabe", explicó. "Va muy arriba", opinó Yanina Latorre. "A mí me divierte, va a ser medio un Ricardo Fort", sumó Nazarena Vélez. "A mí me encanta Holder...", cerró Estefanía Berardi.

Por otro lado, lo que todos los seguidores de Gran Hermano esperaban con ansias era saber si Marcos estará en el Bailando. "¿El ganador va a estar?", preguntó Nazarena. "No. Marcos por ahora no está. Obviamente quieren a Marcos, a Nacho, a varios... No a todos, pero a algunos sí", cerró De Brito.

Julieta Poggio reveló que hizo un casting para el Bailando y fue rechazada

Julieta Poggio, quien se dedica a la actuación y al baile desde muy chica, había contado en LAM que, años atrás, había hecho un casting para participar en el programa conducido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, no quedó seleccionada por un insólito motivo. “Yo hice un casting para ser chica ShowMatch en su momento. Hice dos, uno que al final fue la pandemia y no se hizo y el segundo me caí en la pirueta. En la doble pirueta me trabé el taco. No tenía que ser", recordó. Sin embargo, se mostró abierta a la posibilidad de volver a ser convocada para el programa.