El fallido de Daniela Celis que expuso su repudiable opinión sobre Thiago: "Pensé que iban a haber otras propuesta"

La exparticipante de Gran Hermano tuvo un exabrupto en vivo sobre su relación con Thiago Medina. Daniela Celis habló con Carmen Barbieri sobre su relación amorosa.

Daniela Celis rompió el silencio sobre su vínculo con Thiago Medina tras su salida de la casa de Gran Hermano y tuvo un inesperado fallido en vivo. La exparticipante del reality show de Telefe se pronunció sobre su vida sentimental en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima.

"Thiago me sorprendió mucho afuera de la casa. Es otro Thiago. Es un dulce de leche. Es súper amoroso, atento, caballero. Yo le dije 'Thiago, si hubieras sido así adentro de la casa te hubieras ganado el corazón de toda la Argentina porque sos un osito panda'. Y él me dijo que le daba vergüenza", comenzó su descargo Celis en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Carmen Barbieri le preguntó a la modelo si siente mariposas en la panza cuando habla de Thiago y le confesó que pensó que cuando ambos salieran de la casa su amorío se terminaría. "La verdad con Thiago es que cuando salí de la casa pensé que iban a haber otras propuestas. Yo me doy cuenta de que me enamoro del corazón. Cuando me enamoro del corazón de alguien, no importa el frasco. Me enamoré. Ya está", respondió la celebridad de televisión y de esa manera reveló que esperaba que otros hombres e le acercaran por su fama tras la salida del reality.

La dura revelación de Daniela Celis sobre su infancia

"Tuve una infancia dura. Mis viejos se separaron cuando era muy chica. Mi mamá siempre estuvo remándola. Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Mi mamá y mi papá siempre están al lado mío. Pero nos tocó mudarnos un montón de veces", comenzó su descargo Celis en diálogo con Barbieri y sus panelistas. Y agregó: "Me tocó construir mi casa a los 13 años. Primero yo viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá. Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla. Y hace 5 años comenzamos a comprar ladrillos para poder hacerla con ladrillos. Falta un montón todavía, pero la voy a terminar. ¡Ay! No me quiero emocionar... Pero entiendo que siempre estuvimos solas".

Carmen Barbieri se conmovió por la emoción de Celis en su programa y lanzó: "Las pequeñas cosas que vas haciendo. Vas a terminar la casa y con ese orgullo vas a decir 'terminé la casa de mi mamá'. Se la merece tu mamá. Ha remado en dulce de leche".