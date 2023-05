La llamativa confesión de Daniela sobre Gran Hermano: "Me arrepiento"

Daniela Celis confesó el mal momento que vivió al salir de la casa de Gran Hermano y enfrentarse a la realidad.

Daniela Celis, participante de Gran Hermano (Telefe), habló en profundidad sobre su paso por la casa más famosa del país, ahora que el reality llegó a su fin. La joven oriunda de Moreno se sinceró sobre su experiencia en el programa y, además de hablar sobre los aspectos positivos, reveló que hay una cosa de la cual se arrepiente hasta el día de hoy.

Se sabe que los "hermanitos" enfrentan un fuerte nivel de exposición al aceptar ingresar al programa, pero muchos de ellos, como Daniela, no tomaron la suficiente conciencia de que cada paso que daban estaba siendo observado por millones de televidentes. Una vez afuera de la casa, la joven se percató de esto e hizo una reflexión.

“Fue una locura cuando salí por la dimensión de las cosas que habían sucedido”, comentó, durante una entrevista con Ciudad. Y agregó que muchas cosas que hizo se vieron en pantalla, pero que en ese momento, no tenía noción. "Es impresionante y no puedo creer todo lo que generó Gran Hermano. ¡Es un monstruo!”, agregó, todavía impactada.

Por otro lado, confesó que todavía tiene un remordimiento: “La verdad que me arrepiento mucho de mi etapa con Thiago en su momento, de las relaciones sexuales. Creo que es algo que no volvería a hacer. He pedido disculpas por eso y un millón de veces lo volvería a hacer. Fue por la repercusión que tuvo”. Así, la joven dejó en claro que no volvería a tener relaciones frente a las cámaras.

“Cuando vi todo, dije: ‘¡No, chicos! ¡Es un montón!’. Yo ese video no lo vi, no lo puedo ver. ¡Sáquenmelo! ¡No, no, no!”, confesó. “Adentro de la casa, no nos dábamos ni cuenta. Ni idea de lo que estaba pasando afuera. Y yo no me imaginaba ni la mitad de las cosas que estaban sucediendo y que sucedió. Una locura”, cerró.

Daniela Celis apuntó contra Coti Romero con un potente descargo

Recientemente, Coti Romero acusó a Daniela de haberse colgado de su fama. Ante esto, Celis no se quedó callada y publicó un furioso descargo en Twitter. "Si yo hubiera querido entrar al Bailando, estaría haciendo campaña como haces vos. Pero en este momento me convencieron mejores propuestas y estoy más que satisfecha con ellas. Es fácil negar algo que dijiste, pero está todo grabado. Meses hablando y dedicado tiktoks", comenzó.

En este sentido, agregó que agradece todo lo que le está pasando hoy en día y todas las ofertas laborales que le llegan. ‘’Agradezco todo lo que me está pasando y las oportunidades que tengo, no me esperaba tantas. Gracias a Dios no me hace falta colgarme de nadie. ¡Y en caso de hacerlo sería con alguien que tenga más altura! (Mediática, por supuesto)’’, cerró, filosa.