El inesperado y feliz anuncio de Daniela y Thiago: "No lo podemos creer"

La pareja que se formó en la última edición de Gran Hermano dio a conocer una importante noticia que alegró a los fans.

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en Gran Hermano (Telefe), empezaron un noviazgo y luego del reality decidieron seguir apostando al vínculo. Y recientemente confirmaron una inesperada noticia sobre el futuro de la relación. "No lo podemos creer", indicó la también apodada "Pestañela" por los seguidores del programa.

En diálogo con Juan Pablo Godino (PrimiciasYa) Daniela y Thiago hablaron sobre la actualidad de la pareja y se mostraron muy felices con su presente. "Realmente lo de la relación fue una cajita de sopresas. Cada vez estamos mejor con Thiago. No lo podemos creer", indicó Daniela, mientras que Thiago sumó: "Estamos cada día mejor, estamos re contentos de estar juntos".

"Nos sorprendió mucho el afuera, la verdad es que no me esperaba un afuera así con Thiago. Me sorprendió conocerlo afuera, es una persona totalmente diferente", agregó "Pestañela". Además, Thiago hizo un importante anuncio sobre su futuro con la joven que tuvo un gran paso por GH y reveló: "Estamos viviendo juntos, pero muy poquito, yo también estoy con mis hermanos".

"Estamos probando", completó Daniela, quien hace poco logró establecerse en un departamento propio. "La verdad es que la casa está vacía, tenemos una heladera y una cama, lo suficiente. De a poquito hay que equiparla. Es un estrés mudarse, no sabía que era tanto. El otro día pedí comida y me di cuenta de que no tenía cuchillo y tenedor", sostuvo detallando los idas y vueltas que implican los traslados por mudanza.

Escándalo en Uruguay: Thiago y Daniela de Gran Hermano recibieron la peor acusación

Resulta que Daniela y Thiago habían sido convocados para hacer presentaciones en eventos. Uno de ellos se canceló por problemas ajenos a los "hermanitos", razón por la cual miles de personas que ya tenían su entrada pagada no pudieron disfrutar del evento. En lugar de compadecerse por sus fans, se dijo que tuvieron una indignante actitud frente a la situación.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), mostró en sus redes sociales el mensaje que le envió un fanático del reality. "¡Ángel! Anoche tenían que presentarse en Salto, Uruguay, Thiago y Daniela de GH. La gente con mucho esfuerzo pagó las entradas y terminaron suspendiendo la presentación", le contó el usuario.

Luego, brindó más detalles sobre la actitud que los dos exparticipantes tuvieron tras esta situación: "Pero eso no es nada, nos arrimamos con unos amigos hasta el hotel donde estaban parando Thiago y Daniela y, con muy mala onda, nos dijeron que no se iban a sacar fotos porque habían cancelado el evento".