Daniela de Gran Hermano anunció la noticia más esperada: "No saben lo feliz que estoy"

Daniela Celis cumplió una de sus metas más grandes tras la final de Gran Hermano: la primicia que dio en sus redes sociales.

Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), se mostró muy feliz en sus redes sociales tras el anuncio de una noticia que cambiará su vida por completo. Ahora que terminó el reality, tanto Daniela como la mayoría de los "hermanitos" lograron independizarse, gracias a la cantidad de ofertas laborales que reciben día a día en los medios y en las redes.

La joven oriunda de Moreno logró mudarse sola por primera vez y les hizo a sus seguidores de Instagram un recorrido por su nuevo hogar. En las fotos, se puede ver que se trata de un departamento completamente nuevo, con paredes blancas y una cocina de color gris. "Ya tengo las llaves de mi depto. Ahora a equiparlo y ponerlo lindo", escribió Celis junto a las imágenes, en las que se ve su mano sosteniendo las llaves.

En el video que compartió se puede ver el recorrido completo por todas las habitaciones, mientras relata: "Y bueno, primeros logros, recién me entregan las llaves del nuevo departamentito. Es el primero, no saben lo feliz que estoy. Obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia, es un montón. Tengo la cama de mamá, voy a ponerla y después, el resto de las cosas van a llegar con amor. Vamos a ir comprando todo de a poquito, estoy muy contenta, muy feliz".

Filtran cuál es el nuevo proyecto que la espera a Daniela Celis tras la final de Gran Hermano

Recientemente, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), reveló cuál es la propuesta que Celis recibió en la televisión. Daniela se ganó el cariño de gran parte del público de la casa más famosa del país, por lo que se convirtió en una de las exparticipantes con más propuestas laborales. Por esta razón, De Brito recibió varios mensajes de seguidores de LAM pidiéndole que la incorporara a su panel de "angelitas".

De Brito no confirmó esto, pero cuando le preguntaron dónde cree que estaría su futuro televisivo, dio una llamativa respuesta. Todo comenzó cuando el periodista habilitó "Ángel responde" en su cuenta de Instagram, un juego en el que recibe preguntas de sus fanáticos y las contesta. "Daniela tiene que estar como 'angelita'", le escribió un seguidor. Ante esto, el conductor respondió que considera que la joven se merece estar en otro programa: en Bailando por un Sueño, el programa conducido por Marcelo Tinelli en El Trece. Sn embargo, aún no se sabe si esto sucederá.