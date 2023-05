Daniela Celis filtró lo que nadie sabía de su pasado y rompió en llanto: "Difícil"

La exparticipante del reality show de Telefe se emocionó con su duro relato. Daniela Celis habló sobre su infancia y causó conmoción en vivo.

Daniela Celis habló sobre su infancia y los duros momentos que vivió en aquella época de su vida y quebró en llanto en pleno vivo. La exparticipante de Gran Hermano contó algunos detalles sobre cómo era la vida de su familia, después de haber relatado en varias oportunidades dentro de la casa que no no tuvo una buena situación económica en su niñez.

"Tuviste una vida difícil, venís de una casa en la que no estaba todo bien económicamente", inició la conversación Sebastián "Pampito" Perelló en Mañanísima, ciclo al que Celis acudió como invitada. A su vez, la conductora Carmen Barbieri sumó: "¿Tuviste una infancia dura?".

Daniela Celis se armó de coraje para hablar de un tema que la sensibiliza y les respondió a Barbieri y Perelló desde su corazón. "Tuve una infancia dura. Mis viejos se separaron cuando era muy chica. Mi mamá siempre estuvo remándola. Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Mi mamá y mi papá siempre están al lado mío. Pero nos tocó mudarnos un montón de veces", comenzó su descargo la joven. Y agregó: "Me tocó construir mi casa a los 13 años. Primero yo viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá. Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla. Y hace 5 años comenzamos a comprar ladrillos para poder hacerla con ladrillos. Falta un montón todavía, pero la voy a terminar. ¡Ay! No me quiero emocionar... Pero entiendo que siempre estuvimos solas".

"Las pequeñas cosas que vas haciendo. Vas a terminar la casa y con ese orgullo vas a decir 'terminé la casa de mi mamá'. Se la merece tu mamá. Ha remado en dulce de leche", comentó conmovida Carmen Barbieri. En ese momento, Daniela reproduce una frase en la que se le quiebra la voz debido a la emoción: "Mi mamá siempre estuvo para mí y para mi hermana. Es divina mi vieja. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. El trabajo enseña mucho. Valorás todo el doble. Hoy tenemos más facilidades. La vida nos cambió".

La revelación de Ángel de Brito sobre Daniela Celis

El periodista le respondió a un usuario de redes en Instagram y en esa interacción dio a conocer el futuro laboral de la ex-GH. "Daniela tiene que estar como angelita", escribió un anónimo. Por su parte, De Brito le respondió sin vueltas: "Al Bailando".