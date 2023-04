Thiago de Gran Hermano se hartó de L-Gante y tuvo una repudiable actitud: "No tengo problema en decirlo"

El exparticipante de Gran Hermano tomó una reprochable decisión con el celular de su novia y en las redes los tildaron de "tóxico". El joven justificó su accionar y recibió el apoyo de "Pestañela".

Thiago Medina y Daniela Celis comenzaron su relación en la casa de Gran Hermano. Y si bien la primera salida de "Pestañela" generó cierto cortocircuito entre los tortolitos, el noviazgo se afianzó una vez que concluyó el reality de Telefe. Sin embargo, la joven oriunda de Moreno no deja de desatar suspiros entre los hombres y uno de los que más atento está a sus movimientos en las redes es L-Gante.

La constante interacción generó rumores de romance, una versión que creció por una revelación de Celis. "Ponele que estás soltera y L-Gante te invita a salir. ¿Sería tu tipo? ¿Le darías una chance?", le preguntaron a exparticipante de GH durante una entrevista con el canal de streaming República Z. "Chances tienen todos... No tengo un tipo en especial", contestó Daniela, y detalló que lo que la enamora es "la persona". "Si lo conozco y me enamora, por supuesto nos sentamos a tomar un café, pero si conozco a alguien, es difícil...", agregó y acto seguido contó que el cantante le escribió a través del modo efímero de Instagram.

Esto ocurrió hace más de un mes, pero al parecer los mensajes del referente de la cumbia 420 continuaron llegando y Medina tomó una drástica y repudiable decisión: tomó el control de la cuenta de Instagram de su pareja y decidió bloquearlo. "Lo bloqueé. No tengo problema en decirlo. Me molesta que estén rompiendo a cada rato. Le respondía a las fotos que subía, así que me cansé y lo bloqueé", expresó el flamante verdulero ante las críticas que recibió en las redes.

Por su parte, la joven apoyó y defendió a su pareja de quienes lo tildaron de "tóxico" por su actitud y expresó: "Es que no paraba de mandar mensajes, chicas, todo el tiempo mandaba mensajes. Él me mandaba", sostuvo. La última parte de la frase es relevante, ya que hace un tiempo el músico desmintió la versión de "Pestañela" y la acusó de dar vuelta la situación: "Daniela contando que L-Gante le escribió por privado... pero que ya no tiene los mensajes... Mentira, fue al revés".

¿La hermana de Thiago está embarazada?

EL paso de Thiago por la casa de Gran Hermano no fue fructífera solo para él, ya que su popularidad le posibilitó remodelar la casa de su familia. Además, su hermana, Camila, también saltó a la fama debido a su constante apoyo en la tribuna del programa conducido por Santiago del Moro. La joven conquistó al público, adelantó que quiere participar de la próxima edición del reality y encontró a su media naranja: está de novia con el actor Brian Buley.

“Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo”, contó Buley en una entrevista con Teleshow. Sin embargo, el actor de El Marginal resaltó: “No estamos muy metidos con respecto a la pareja todavía, sino que estamos ahí, recién arrancando. Pero bueno, yo busco mi felicidad”, añadió.

Pero la visita del artista al programa Tremendovich el pasado miércoles desató una ola de rumores de embarazo. “Estamos en algo, ahí... digamos, conociéndonos”, lanzó y aclaró: “¿Viste cuando sembrás así semillas y la tirás?”. Ante ese comentario, Joaquín Levinton, conductor del ciclo, le preguntó con picardía si iban a tener un hijo, pero Brian aseguró que no entre risas: “Yo apunté a ella, hay onda entre los dos, eso es lo que tengo para decir. Pero no nos vimos personalmente”.