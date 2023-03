Daniela reveló el audio picante que le mandó L-Gante: "Chances tienen todos"

Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), habló por primera vez sobre los rumores de romance con L-Gante y confesó que el creador de la cumbia 420 le envió un mensaje en modo efímero a través de Instagram. Aunque todos pensaban que su romance con Thiago Medina iba a continuar afuera de la casa, aparentemente la ex "hermanita" ya tiene los ojos puestos en otro lado.

La joven oriunda de Moreno abrió su corazón y contó qué cualidades necesitaría un hombre para enamorarla. Al ser interrogada sobre las versiones de un amorío con Elián Valenzuela, Daniela aseguró que fue el cantante quien la buscó y le inició charla.

"Ponele que estás soltera y L-Gante te invita a salir. ¿Sería tu tipo? ¿Le darías una chance?", le preguntaron a Celis durante una charla íntima en el podcast República Z. "Chances tienen todos... No tengo un tipo en especial", contestó Daniela, y detalló que lo que la enamora es "la persona".

"Si lo conozco y me enamora, por supuesto nos sentamos a tomar un café, pero si conozco a alguien, es difícil...", se explayó. Acto seguido, confesó que L-Gante le escribió a través del modo efímero de Instagram, una función que permite que un mensaje se elimine automáticamente apenas la otra persona lo recibe, para no dejar evidencias.

"O sea, L-Gante activó el modo efímero con vos.... ¿Eso quiere decir que L-Gante le mandó un mensaje y lo borró?", indagaron los panelistas. "Solamente voy a decir eso", contestó Daniela, generando aún más misterio. Cuando le respondió, la exparticipante de Gran Hermano dijo que no, pero que llegó a ver el mensaje. "Vi lo que me mandó, fue un audio cortito. Lo hizo en modo efímero. Tiro esa, hasta ahí", cerró.

La primera interacción entre Daniela y L-Gante había sido días atrás, cuando la ex "hermanita" publicó un video bailando en su cuenta de TikTok al ritmo de la canción Session en el Barrio #8, uno de los mayores hits de L-Gante. En ese fragmento de la canción, Elián entonaba: “Avisale a tu amiga, ‘la rompo en el baile como trompo’. Si me va ahí atrás, me hago el tonto. A esa yegua, seguro la monto”. El creador de la cumbia 420 reposteó el video en sus historias de Instagram y agregó un picante mensaje para Daniela: "Si pinta...".

Qué dijo L-Gante sobre los chats filtrados con Daniela Celis

Más tarde, Elián Valenzuela habló al respecto y no solamente desmintió la versión de Daniela, sino que dio vuelta toda la situación. El cantante compartió la entrevista con la joven en sus historias de Instagram y escribió: "Daniela contando que L-Gante le escribió por privado... pero que ya no tiene los mensajes... Mentira, fue al revés". Sin embargo, cientos de usuarios de las redes sociales opinaron que el cantante estaba mintiendo para salir bien parado y que fue él quien inició el coqueteo.