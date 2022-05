En cuero, L-Gante se la pudrió a un periodista de El Nueve en vivo: "Boludeces"

El artista decidió ponerle los puntos al periodista que le preguntó por la perimetral.

L-Gante está nuevamente envuelto en un escándalo mediático luego de que se dira a conocer que le pusieron ua perimetral por el problema que tuvo con el fanático que se acercó a él a sacarse una foto y terminó hospitalizado por los golpes que le propiciaron. Si bien nunca se supo quiénes fueron los verdaderos culpables de la golpiza, el cantante le puso los puntos a un periodista que lo entrevistó por este tema.

El fanático de L-Gante asegura que el artista fue el que le pegó un culatazo que le hizo perder el conocimiento y desvanecerse en el piso donde siguó recibiendo golpes. La resolución judicial indica: "Perimetral para Elián Ángel Valenzuela, L-Gante, quien deberá abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación, hostigamiento o perturbación respecto a Lautaro Ruiz Duarte y su grupo familiar conviviente".

L-Gante.

El periodista quiso saber qué fue lo que lo enojó en ese encuentro con el fanático y le preguntó si nunca se le acercan a pedirle fotos. La reacción de L-Gante fue: "Son como preguntas boludas para mi que veo fanáticos todos los días y nunca le pego a nadie". El entrevistador quiso ir más allá e insistió al preguntarle si él no le pegó al joven que lo denunció y el cantante respondió: "No, dejen de hablar boludeces".

Como si eso fuera poco, el priodista quiso saber si él ya declaró por esta causa que le iniciaron, L-Gante manifestó: "Mi palabra te digo que no, pero la verdad es que tantas causas me tiraron de cosas qeu yo no hice que ya no sé de qué causa imaginaria me hablan". Luego de eso el artista se alivió cuando le propusieron cambiar de tema.

La extraña entrevista de L-Gante

Lo más curioso de la entrevista que brindó L-Gante fue que toda la charla la dio sin remera mientras entrenaba corriendo en una cinta caminadora. El artista le abrió las puertas de su casa a la prensa, pero no dejó de hacer sus actividades para brindar la entrevista. Cabe destacar que el compositor nunca tiene problema de hablar de cualquier tema y siempre responde aunque se trate de un tema que le resulte incómodo.

L-Gante grabando su nuevo videoclip.

Actualmente el artista se encuentra enfocado en su próxima canción. A L-Gante le gusta lanzar canciones constantemente. De hecho, tiene en mente estrenar la canción que grabó con su pareja, Tamara Báez, quien se ganó rápidamente el cariño del público y son muchas las mujeres que la defienden cada vez que la critizan o la juzgan por los retoques estéticos que se hace.