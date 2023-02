Chau Thiago: Daniela de Gran Hermano, muy cerca de un famoso cantante

La joven de 26 años fue involucrada a un reconocido artista y crecen los rumores de romance entre ellos. Quién es el cantante con el que estaría saliendo Daniela Celis, participante de Gran Hermano.

Luego de haberse convertido en la última eliminada de Gran Hermano, Daniela Celis aprovecha al máximo el nivel de exposición que le dejó el programa para poner en marcha algunos proyecto personales. Sin embargo, esta visibilidad también hizo que fuera involucrada amorosamente con un reconocido cantante argentino.

Tras haber finalizado con su ronda de entrevistas en los programas de televisión, Daniela empezó a enfocarse más en sus redes sociales. Precisamente, quiso ponerse al día con los trends de TikTok y subió algunos videos con las coreografías más nuevas. Fue entonces cuando decidió bailar uno de los últimos hits de L-Gante.

Una vez que el video de Celis se volvió viral en la red social de videos, el famoso cantante de cumbia compartió el video en sus historias de Instagram y lo acompañó de una llamativa frase. "Si pinta", escribió L-Gante, haciendo referencia a la letra de la canción. Incluso, etiquetó a la ex participante de Gran Hermano. Sin embargo, por el momento, la situación no fue más allá de este intercambio en redes sociales.

Así no la vas a recuperar: los inesperados regalos de Thiago para reconquistar a Daniela

Revelan que Thiago Medina busca recuperar a Daniela Celis ahora que ambos quedaron eliminados de Gran Hermano y le hizo varios regalos, según contaron en La noche de los ex. "Acá afuera es diferente que en la casa", intentó defenderse el joven oriundo de González Catán ante las incisivas preguntas que recibió por parte de Robertito Funes Ugarte.

La pareja de Thiago y Daniela en la actual edición de Gran Hermano fue sin dudas una de las más fogosas que se recuerden en el reality de Telefe. De todos modos, en su reingreso a la casa más famosa del país, la exparticipante volvió con la intención de vengarse de quien fuera su pareja y de Coti, con quien aún fuera del reality mantiene una picante rivalidad.

Pero, tras eliminar a Thiago, la venganza quedó consumada, por lo que al salir de la casa Daniela no le cerró la puerta al fogoso romance, aunque su expareja deberá remarla bastante. Inclusive, durante el Debate con Santiago del Moro, los novios se dieron un impresionante beso que hizo ilusionar a los fanáticos de la pareja, que estuvo presente junto con Alfa en La noche de los ex. "¿Van a vivir juntos en algún momento o no?", apuró Robertito Funes Ugarte al joven de González Catán.

Sorprendido por la pregunta directa, pero sin titubear, Thiago respondió: "Eso lo estamos hablando. Nos estamos conociendo todavía, acá afuera es diferente que en la casa". El tema parecía terminar ahí, pero Ximena Capristo se sumó con una inesperada revelación sobre los intentos del joven de 19 años por recuperar a quien fuera su pareja en Gran Hermano. "Le regaló a Daniela bombones y osos de peluche, tengo toda la info", aseguró la participante de la segunda edición local del popular reality.