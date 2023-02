Daniela humilló a Coti en pleno debate de Gran Hermano y estallaron los memes

Daniela Celis y Coti Romero se cruzaron en el debate de Gran Hermano y se dijeron de todo.

Coti Romero y Daniela Celis volvieron a verse las caras por primera vez tras su salida de Gran Hermano 2022 (Telefe) y mantuvieron un picante cruce en vivo en pleno debate, frente a Santiago del Moro y los panelistas.

Se sabe que la joven correntina y Daniela no tenían la mejor relación dentro de la casa. Si bien no tuvieron enfrentamientos explícitos, su rivalidad siempre fue un hecho, ya que Coti terminó votando a Daniela, Julieta Poggio y Romina Uhrig, a quienes les había prometido no votar. Ahora que volvieron a verse fuera de la casa, se dijeron todo lo que tenían guardado.

La joven correntina fue la que sacó el tema y enfrentó a "Pestaniela". "Ya que estamos hablando de hablar dentro de la casa y todo eso, escuché por ahí que Dani había dicho que yo hice campaña para que se vaya cuando no fue así, cuando igualmente era válido porque para entrar de nuevo la casa hizo campaña en contra mía. Hasta contó cuántas veces iba al baño", soltó.

Rápidamente, Daniela redobló la apuesta y le dijo que no había hecho campaña en contra de nadie. "Mi campaña era 'Venganiela', que de hecho yo no lo puse, lo pusieron en tuits. Si querés te los muestro si querés mirarlos, y la gente me eligió para entrar y hacer lo que hice. Así que gracias, los amo", respondió la joven oriunda de Moreno.

"Por eso justamente. Ella dijo voy a ir por la CC (Coti, Cone) y por Thiago. Justamente dijiste que ibas a ir por mí. Dijiste 'Coti me la va a pagar'. Así que los tuits los vi yo también, así que no necesito que me pases nada", se defendió Coti, a lo que Celis concluyó: "Igual yo no saco. Saca la gente, amor".

"Claro, así como vos que te sacaron dos veces y estás afuera acá también", agregó Coti, furiosa. Fue entonces cuando Daniela le cerró la boca con una frase letal: "Pero pasé más de una placa...". Las redes sociales se llenaron de memes y miles de usuarios celebraron la contestación que Celis le hizo a la ex "hermanita", quien en reiteradas ocasiones, generó conflictos entre participantes.

"¿Cómo puede ser que una chica tan hermosa como Coti sea tan insegura que necesita todo el tiempo mostrar que es la mejor? Y encima soberbia. Tan lejos que puede llegar si deja de perder energía en hacer quilombo", opinó una seguidora del reality. "Una reina Dani. Esta insegura de la Coti, se tuvo que colgar de ella para que le den un minuto de cámara", coincidió otra usuaria.

Los memes y reacciones en las redes sociales por el cruce entre Daniela y Coti