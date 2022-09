Tamara Báez escrachó a L-Gante con una foto: "Infiel"

Tamara Báez destrozó a L-Gante y lo escrachó con una foto que se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, luego se arrepintió y la borró de sus historias de Instagram.

Tamara Báez decidió hacer un descargo que causó revuelo en la farándula argentina. En las últimas horas, y tras la escandalosa separación en la que también está involucrada Wanda Nara, escrachó a L-Gante con una foto que se hizo viral en las redes sociales.

Luego de que estallaran los rumores que vinculan al cantante de cumbia con la empresaria y modelo, Tamara publicó una conversación en la que dejó mal parado a L-Gante. A través de una historia de Instagram, que finalmente borró, el artista le respondió a una usuaria de Facebook que le comentó: "Fuaaa, Elián Valenzuela. ¿En serio te saltó el toxi? Jaja que no se me caiga un ídolo".

Frente a la consulta, L-Gante manifestó: "No, yo fui a mi casa y la descubrí jajaja y encima me fui... que hablen lo que quieran". Al ver dicha publicación, Tamara Báez lo subió a sus redes y hasta publicó una pequeña foto del cantante en un auto. "Me siguió, pero jamás me vio con alguien", sostuvo la joven y madre de Jamaica.

Finalmente, y a modo de conclusión, la ex pareja de L-Gante lo expuso con un picante mensaje: "Ok, yo soy la infiel, gente". Y añadió, de manera irónica: "Jajajajaja qué dice...".

Tamara Báez escracha a L-Gante con una foto en Instagram.

La palabra de Tamara Báez sobre su separación de L-Gante

Tamara Báez contestó varias preguntas que sus seguidoras le hicieron en Instagram sobre su separación con el cantante de la cumbia 420. "¿Vos te separaste o él tomó la iniciativa?", le preguntó una usuaria. En respuesta, le mediática explicó que desde hace mucho tiempo "venía esperándolo, aguantando muchas cosas y muchas noches sola" con su hija Jamaica, con la esperanza de que L-Gante pasara más tiempo en familia. En una de aquellas ocasiones, la joven había contado que había pasado varios días sola, con fiebre y vómitos, cuidando a su bebé completamente sola porque el cantante no estaba.

"Con el primer video que se hizo viral, decidí separarme", sumó Báez, en referencia a un video que se filtró de Elián Valenzuela junto a otra chica. "Me duele como a cualquier mujer, porque una planea hijos y creí que íbamos a formar una linda familia. Pero la vida y los hijos te hacen fuerte. Pero no voy a negar que sí, estuve muy mal mucho tiempo. Por eso terminé en la clínica hace unas fechas", confesó la influencer, quien en las últimas horas decidió acudir a un abogado para ver cómo continuar con el conflicto.