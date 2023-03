Brian Buley rompió el silencio y reveló la verdad sobre su noviazgo con la hermana de Thiago de GH: "Se fue dando"

El actor se sinceró sobre su vínculo sentimental con la hermana de Thiago Medina. Brian Buley reaccionó ante los rumores de noviazgo con la hermana del concursante de Gran Hermano.

Brian Buley reaccionó ante los rumores de romance con Camila Medina, la hermana del exconcursante de Gran Hermano, Thiago. El actor de El Marginal aseguró que ha tenido un chat con la joven y reveló cuán compenetrado está en su relación con ella.

"Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo”, comenzó su descargo el actor en diálogo con Teleshow y, de esa manera, al ser consultado por su relación, dejó en claro que está muy enamorado de la hermana de Thiago de Gran Hermano. Y sumó: “No estamos muy metidos con respecto a la pareja, todavía, sino que estamos ahí, recién arrancando. Pero bueno, yo busco mi felicidad".

Camila también confirmó el noviazgo en diálogo con el mencionado medio y de esa manera estallaron los medios de espectáculo debido al inesperado romance que afloró entre la joven y el actor.

Brian Buley, enfurecido con Hasbullah

El actor se pronunció hace algunos meses sobre el influencer ruso que hizo una función en le teatro Gran Rex y fue contundente en su descargo: "Acá en Argentina está lleno de talento y así y todo… ¿Cómo carajo quieren manejar la economía con estas cosas? ¿Cómo quieren que el dólar no se vaya al carajo si hacen esta pelotudez? Con el talento que hay en el país. No me vengas con una pelotudez de traer a alguien a Argentina que no sabemos qué hace", enuncio el artista en diálogo con Juan Etchegoyen. Y sumó: "Me sentí mal cuando lo vi acá en el país. Ojalá algún día se acuerden de los actores argentinos que muy pocos de ellos tienen trabajo. No es envidia muchachos, es indignación. Con la comida no se juega, yo pasé hambre, ese pibe nació en cuna de oro. No sabe lo que es levantarse a las seis de la mañana. Yo me tuve que romper el que te dije para tener lo que tengo".

"Voy y lo cago a palos, le enseñaría los modales y cómo se tiene que ser verdaderamente con la gente. Yo me saco fotos con cualquiera", cerró su descargo el joven que interpretó a Pedro Pedraza en El Marginal.