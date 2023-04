Grave denuncia de una ex Gran Hermano a Telefe: "Me robaron"

Una ganadora de Gran Hermano apuntó contra el canal de las pelotas. Telefe fue acusado duramente por la mujer que ha trabajado como panelista de TV.

La ganadora de Gran Hermano 3, Viviana Colmenero, dio a conocer una fuerte denuncia contra Telefe por el premio que le dieron. La concursante obtuvo el título de campeona del reality show en el año 2003 y asegura haber sido estafada por el canal de las pelotas.

"Ahora que lo pienso, a mí me robaron. A mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó. Alguien o algunos se quedaron con mi plata", comenzó su descargo Colmenero en una serie de tweets.

La ex Gran Hermano enunció que está segura de que alguien se quedó con parte de su dinero y se mostró ansiosa por saber quién fue. "No me acuerdo de ninguna cara de los y las que me acompañaban a los eventos", añadió a su descargo y recibió el apoyo de algunos usuarios que siguen su cuenta.

"Se ve que tenía la autoestima tan baja, que habiendo sido la protagonista de un reality que media 30 puntos. Siendo mujer y saliendo ganadora por el apoyo del público. Me hacían creer que no tenía más nada que ganar. Qué mala es a veces la gente", agregó la celebridad de televisión. Y cerró: "La serie de Gran Hermano en Netflix podría ser un éxito. Contada en tres partes paralelas. La industria, el público, y las personas que integran la casa y que pasa con sus vidas. Mientras los demás se regocijan".

