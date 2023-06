Los ex Gran Hermano salieron de fiesta y uno se accidentó: "Re loco"

Una usuaria de TikTok captó el insólito accidente que tuvo una de las figuras de la última edición de Gran Hermano. El video se volvió viral y ya superó el millón de reproducciones.

Tras su separación de Coti Romero, Alexis "Conejo" Quiroga tuvo su primera noche de soltero y estuvo acompañado por uno de sus compañeros de Gran Hermano: Marcos Ginocchio. Los jóvenes disfrutaron de la noche porteña y se volvieron viral por un insólito video de TikTok.

Luego de salir del reality, los exparticipantes se volvieron celebridades y en cada apuración pública generan revuelo. Y fue justamente lo que sucedió cuando una joven identificó a los ex GH en un taxi a la salida de un boliche: la chica no pudo contener su euforia y sacó su celular para captar la secuencia.

El clip revolucionó las redes sociales porque "El Conejo" tuvo un accidente al intentar bajarse del auto. Bajo los efectos del alcohol, Alexis salió de la parte trasera del vehículo para pasar al asiento de adelante, pero aterrizó en el suelo. “¡Está re loco!”, se lo escucha decir al campeón del reality de Telefe.

De inmediato, la joven que grabó la secuencia abordó a Ginocchio, visiblemente alegre, y le pidió que le enviara un saludo a San Juan. "El Cone", por su parte, se acomodó en el asiente de acompañante y comenzó a cantar a los gritos la canción "Yo Quería" de Cristian Castro.

Las fotos de El Conejo que enfurecieron a Coti Romero

Coti Romero y Alexis 'El Conejo' Quiroga anunciaron el fin de su noviazgo hace algunos días. Los exparticipantes de Gran Hermano comenzaron su relación en la casa más famosa del país y tras abandonar el programa se mudaron al mismo edificio, aunque a diferente departamento.

"Yo literal estoy con antidepresivos que me recetó el psiquiatra, con psicólogo también y con mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito, haciendo deportes", explicó la correntina en sus redes. "Eso te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia. Me ayuda mucho y se sale adelante de los dolorcitos que hay en la vida", le escribió Romero a Sofía 'Jujuy' Jiménez, quien recientemente se separó de su novio tras enterarse de una infidelidad.

Por su parte, el Conejo fue a LAM y se quebró al hablar sobre la ruptura. Sin embargo, Alexis no le cerró la puerta a una futura reconciliación: "Yo soy partícipe de que, si hay amor, siempre hay chances". Pero para que esto pase, el muchacho tiene que cumplir con algunas exigencias, según reveló Ángel de Brito: "Entre los requisitos para una reconciliación está que El Conejo ignore a sus enemigas mediáticas, Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig".

Aunque hasta el momento Alexis no parece dispuesto a hacer eso. De hecho, en las últimas horas se supo que Romina y el Conejo trabajarán juntos en una obra de teatro. Además, anoche ambos salieron juntos a comer afuera, con varios amigos más en común, y Uhrig lo compartió en sus historias de Instagram.