Coti Romero confesó la verdad de su separación del Conejo: "No se dejen engañar"

Coti Romero abrió su corazón y publicó un nuevo comunicado sobre su ruptura con Alexis "Conejo" Quiroga.

Coty habló a fondo sobre su separación de Alexis "Conejo" Quiroga, a quien conoció dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). A pesar de que parecían muy enamorados y unidos, de un día para el otro anunciaron su separación. Esto desconcertó fuertemente a sus fanáticos, especialmente porque estaban a punto de trabajar juntos en el Bailando 2023 (América TV). En este contexto, Coti rompió el silencio.

“Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos lo que hicieron y hacen por nosotros pero cada no tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”, había anunciado Romero en sus redes sociales. Por su parte, "Conejo" hizo un streaming con sus seguidores, en el que se mostró muy sensibilizado y llorando.

Todo comenzó cuando salieron a la luz algunos rumores de infidelidades por parte de ambos. A raíz de esto, la joven correntina publicó: "No se dejen engañar con boludeces. Jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar. Una locura tener que salir a aclarar esto".

Historia subida por Coti Romero tras su separación de "Conejo".

Y agregó que tomó una firme decisión con respecto a su vida privada: "No voy a dar más notas. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Por favor, no insistan. Ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien". Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), contó que habló con ambos y que "están muy mal anímicamente". "Están con psicólogo, enojados con lo que dicen las redes y no quieren hablar por ahora", informó el conductor en sus historias de Instagram.

El calvario de "Conejo" Quiroga tras su separación de Coti Romero

Por su parte, el joven cordobés conversó en un streaming con sus seguidores, en el que se largó a llorar y confesó que fue Coti quien tomó la decisión de separarse. “Voy a respetar la decisión que se ha tomado. Me hace mal no poder verla, no poder abrazarla. Es un calvario", confesó, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

“Yo la amo con todo el corazón. La necesito mucho, la voy a esperar”, sumó, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación. Por último, admitió que está pasando por días muy duros y que hubo "un desgaste de muchas cosas que se tienen que sanar" en su relación. "La voy a amar mucho y la voy a esperar toda la vida. Hace días que estoy sin dormir y llorando”, cerró.