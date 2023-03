El novio de Julieta Poggio enfrentó a Santiago Del Moro en Gran Hermano: "Giladas"

Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, le contestó a Santiago Del Moro de una manera letal en Gran Hermano. Qué le dijo el joven al conductor de Telefe.

Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio, se puso picante y encaró a Santiago Del Moro. Tras varios rumores de infidelidad por parte del joven y los gritos que aparecieron desde el exterior diciéndole "cornuda", el conductor de Gran Hermano quiso sacarse la duda y le hizo algunas preguntas que lo incomodaron.

"Siguen pasando las semanas y te siguen nombrando ¿Te da celos Marcos?", le dijo Del Moro a Lucca Bardelli en un video que subió a través de su cuenta de Instagram. El novio de la participante de Gran Hermano negó que le moleste el salteño y consideró: "Fue algo de la gente".

Inmediatamente, el conductor cambió de tema y le preguntó sin tapujos si le fue infiel a Julieta. "No, se inventaron un montón de giladas. La verdad que no salí mucho a aclarar después porque ya era una atrás de la otra", sostuvo, y se mostró enojado por los gritos del afuera: "Eso sí me molestó la verdad".

Teniendo en cuenta que Julieta todavía queda en competencia junto a Camila, "La Tora", Nacho, Romina y Marcos, Lucca Bardelli dijo cómo ve a su novia en la recta final del reality show de Telefe. "Esperemos que en la final", expresó Lucca.

Un familiar denunció a Del Moro en vivo y estalló la tribuna: "Estamos enojados"

Santiago del Moro vivió su peor momento al frente de la concudcción de Gran Hermano, cuando la familia de Julieta Poggio lo enfrentó en vivo y expuso lo que hacen con la joven participante del ciclo de Telefe. Sin ningún reparo, la madre y la tía de la participante le cantaron las 40.

Todo sucedió en la edición del 23 de noviembre de 2022, cuando los familaires no aguantaron más. Del Moro se acercó a la familia Poggio y tuvo un picantísimo cruce que dejó expueta a la producción y a él mismo. La primera en tomar la iniciativa fue la tía de Julieta, que sin vueltas le anticipó: "Te quiero decir algo, Santi". Y de inmediato, le tiró toda la bronca: "Estamos un poco enojados". "¿Qué pasó?", preguntó un tanto preocupado el conductor del programa.

"Todos los días le estás preguntando: ‘Juli, ¿no hay alguien a quien le queres dar un beso? ¡Y haces un silencio incómodo!”, disparó. La frase provocó la reacción de todo el público, que se puso del lado de la familiar y lanzó abucheos para el conductor. “Te explico por qué. Lo hago con todos, lo qué pasa es que ella está tan enamorada y tan bien. ¿Creen que le va a suceder algo ahí adentro o no? ¿Va a seguir siendo fiel?”.

“El novio de ella, Lucca, no está”, agregó el ex Intratables antes de ser vapuleado otra vez. La frase del presentador no fue nada feliz y enseguida recogió el guante la madre de Julieta, que se mostró muy indignada. “¡Cómo va a venir con los videos que le hacen de Marcos y Julieta! Pobrecito…”, lanzó.