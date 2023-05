El manotazo de ahogado de Telefe para levantar el rating de MasterChef

El reality de cocina sufrirá un drástico cambio en los próximos días. El canal busca mejorar el rating para no perder el liderazgo de la franja horaria.

La participación de Mariano Martínez en MasterChef no es la única sorpresa que habrá en el certamen de cocina. El programa conducido por Wanda Nara no cumplió hasta el momento con las expectativas en cuanto a rating y Telefe comenzará a implementar cambios para repuntar las cifras de audiencia.

El pasado domingo, Estefanía quedó eliminada y generó furia en las redes sociales. La influencer quedó mano a mano con Rodrigo, y Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis consideraron que ella debía quedarse afuera de la competencia. Una decisión que despertó rechazo en Twitter, ya que lo usuarios consideraban que debía irse el bioquímico

“Yo con vos me quedaría con la mirada de tus compañeros, casi todos con lágrimas en los ojos. Todos los que te conocimos, te queremos un montón. Gracias por ser tan auténtica. ¡Nunca dudes de vos! Nosotros no tenemos dudas de que sos una gran persona”, le dijo la esposa de Icardi para despedirla y Estefanía no pudo contener la emoción. Sin embargo, la despedida podría ser breve, ya que muy pronto MasterChef tendrá repechaje.

Según confirmó Laura Ubfal, uno de los participantes volverá a competencia. De acuerdo a lo informado por la periodista, en las próximas semanas -aún sin fecha definida- los concursantes eliminados competirán para ganarse de nuevo un lugar en el reality de cocina.

Una participante de MasterChef reveló que recibe propuestas hot

Silvina Díaz, una de las participantes más queridas de MasterChef, hizo una sorprendente revelación cuando Wanda le preguntó por los mensajes que recibe en Instagram. "¿Te llegan mensajes? ¿Hay algún admirador?", quiso saber la conductora después de que la peluquera haya estado muy emocionada por haber cocinado junto con Mariano Martínez. "Sí, varios. Algunos bien y otros mal. Muy subidos de tono", contestó y la mayor de las Nara rápidamente repreguntó si se trataba de mensajes "hot".

"Sí. Los tengo que bloquear. Y se los di a Marcelo (su esposo) para que los viera. No me dijo nada porque cuando uno tiene las cosas claras de las cosas que ocurren, no tiene por qué haber una escena o un problema", contó. Pero la conductora profundizó y pidió detalles. "A veces sí porque quiero ver si realmente vale la pena bloquear", explicó y generó carcajadas en los jurados.

"No, por favor. No lo entiendan por ese lado. Es que necesito verificar que realmente sea una persona desubicada o una persona que me esté deseando felicitaciones. Le pido ayuda a Gabi, mi hermana", aclaró Silvina. "Gabi chocha, hace doble like", agregó Betular.

Wanda sostuvo que lo que le sucede a la participante tiene un lado positivo, y ella reveló aún más detalles de los mensajes hot que recibe. "Sí, no te voy a mentir. Un poco me levanta la autoestima pero tampoco quiero entrar en ese juego de 'ay, ¿Qué estás haciendo?'. ¡No! ¡Me preguntan eso!", expresó la ama de casa. "Uno me dice '¿sabés lo que estoy haciendo ahora?'. Mejor no les cuento qué estaba haciendo...", reveló Silvana, para luego pedirle a la conductora que deje de hacerle preguntas porque si no iba a seguir "largando todo".