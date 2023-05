Damián Betular se cansó de los chistes y enfureció en Masterchef: "No me tomen de boludo"

Damián Betular tuvo un tenso cruce con un participante de Masterchef en medio de un ida y vuelta cargado de chicanas. Qué pasó con el jurado del reality show de Telefe.

Damián Betular realizó el comentario menos esperado contra uno de los participantes de Masterchef. El pastelero que está como jurado del reality show de cocina de Telefe desconfió del testimonio de Rodolfo vinculado al plato que estaba preparando. "No me tomen de boludo", lanzó.

En la emisión del jueves 11 de mayo, el jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis tuvo un intercambio de palabras con Rodolfo. En primer lugar, Martitegui pasó por donde estaba cocinando para ver qué es lo que iba a presentar.

"Voy a hacer un pai de palta, una receta familiar de muchos años", explicó Rodolfo, quien no convenció Germán sobre la veracidad de este plato: "¿Todas tus recetas son familiares de tantos años? ¿No paran de comer en esa familia?". Minutos más tarde, los tres integrantes del jurado debatieron sobre lo que estaban preparando los participantes.

En ese momento, Damián Betular escuchaba atentamente a su colega y cuando se detuvo en Rodolfo, hizo un gesto de rechazo. "Va a hacer una receta que hace muchos años que está en su familia y que se hace siempre en su casa. Es una base de avena con nueces pecanas, como dice él", explicó Martitegui. "Eso está en Instagram, a mí que no me tomen de boludo", soltó Betular, desconfiando del relato del periodista especializado en realeza.

El tremendo desplante de Damián Betular a un participante de Masterchef: "Quién sos"

Damián Betular le hizo un fuerte desplante a un participante de Masterchef y generó gran tensión en el programa. El pastelero no toleró la actitud de un concursante y decidió exponerlo delante de sus demás compañeros, situación que generó una gran incomodidad.

La situación se dio luego de que Germán Martitegui se acercara a la isla de Rodolfo, uno de los participantes más polémicos de esta edición del ciclo. El cocinero le dio varios consejos al mexicano y, antes de irse, le peguntó si Damián seguía "siendo su favorito". El participante contestó que no y que lo iba a decir enfrente del pastelero, pero no fue necesario.

Tan solo unos minutos más tarde, Betular se acercó a la isla de Rodolfo y empezó a ignorarlo de forma adrede. Inmediatamente después, el participante quiso hablar con él, pero Damián le contestó rápidamente: "No me hablés que no sé ni quién sos vos".

Atónito por la situación, Rodolfo le rogó un poco más al pastelero, pero luego se sumó a su juego: "Ay, me castigás con el látigo de la indiferencia". Betular estaba en la isla de Rodrigo para ese entonces, pero quiso quedarse con la última palabra: "Vamos a hacer algo acá y no escuchar la mala onda que hay por allá".