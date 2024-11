Colapinto dijo lo que muchos piensan sobre su continuidad en la Fórmula 1: "Estoy"

Colapinto suma cinco puntos en el campeonato de F1.

Luego del terrible accidente que tuvo en la clasificación del GP de Las Vegas, Franco Colapinto no solo se recuperó a tiempo para competir en la carrera, sino que también tuvo una notable actuación. Debido a los arreglos que se hicieron en el FW46, debió salir del pitlane y fue el decimocuarto en cruzar la línea de meta detrás de Guanyu Zhou, por lo que recuperó un total de seis posiciones que dejaron buenas sensaciones para el futuro.

El problema es que el piloto argentino no tiene más que dos fechas por delante en la Fórmula 1, puesto que todavía no tiene asegurada su continuidad en la máxima categoría, ya que Williams tiene conformada su dupla de 2025 con Carlos Sainz y Alex Albon. A pesar de ello, Franco Colapinto está haciendo su mejor esfuerzo para ganarse la confianza de las demás escuderías y tener la chance de competir en la siguiente temporada.

Es algo complejo, dado que solamente RB tiene un asiento libre, el cual se debate con Liam Lawson, pero el pilarense sabe que ha hecho méritos suficientes para seguir en la F1 el año que viene. De hecho, lo afirmó en una reciente entrevista con Urbana Play, en la que reconoció que trata de disfrutar este proceso al tiempo que pone mucho esfuerzo por mostrar de lo que está hecho.

“Fue una oportunidad única. Estoy disfrutando, pero también haciendo un buen trabajo para tratar de mostrar que merezco un asiento acá para el futuro. Ojalá que se dé en el 2025 o 2026, ojalá esté de vuelta en algún momento”, mencionó el joven de 21 años. Claro que Franco sabe que no está solo y que todo el pueblo argentino lo está apoyando, algo que enaltece su imagen y es de gran ayuda en el universo del automovilismo.

“Estuvieron ahí apoyando, bancándome en las buenas y en las malas. Son incondicionales. Estoy feliz de tenerlos siempre como un apoyo. Me pone contento que se despierten muy tempranito para seguirme, para verme correr”, agregó. Entre los otros factores a los que hizo referencia, mencionó lo lindo que es competir con sus ídolos y también lo útil que es para su formación profesional.

La comparación con Messi

No hay dudas de que Franco Colapinto despertò una admiración como no se ha visto en el automovilismo en los últimos años, tanto que algunos lo asocian con el apoyo a Lionel Messi. Incluso el piloto de Williams se comparó con el capitán de la Selección Argentina, no en talento, sino en el camino recorrido para llegar a competir en las competencias más importantes de cada disciplina.

“Creo que a Leo le pasó algo parecido, o a mí me pasó algo parecido porque vine después. El esfuerzo para llegar a lo máximo en nuestros deportes fue parecido. Hay una relación muy linda, él es un ídolo mundial, pero es muy lindo el aprendizaje que nos dejó a todos nosotros”, afirmó Colapinto.