Una participante de MasterChef se le declaró a Germán Martitegui: "Soñé con vos"

Germán Martitegui se sonrojó en MasterChef tras la inesperada declaración de amor de una participante.

Una participante de MasterChef (Telefe) le declaró su amor a Germán Martitegui, el jurado más exigente de todo el reality de cocina. Al escuchar sus palabras, el chef se sonrojó y no pudo evitar taparse la cara de la vergüenza.

Todo comenzó cuando Wanda Nara, la conductora del certamen, les preguntó a los participantes cómo habían dormido sabiendo que tienen el delantal blanco, lo cual los posiciona como los mejores cocineros de la semana. Cuando fue su turno de hablar, Silvina Díaz se sinceró frente a todos los presentes y confesó que había soñado con Germán.

Rodolfo Vera Calderón, otro de los participantes, rompió el hielo al contar que tuvo muchas pesadillas sobre la competencia. "La mente no para, el subconsciente siempre te tira la pauta", reflexionó el concursante. Luego, Silvina declaró: "Soñé con Germán”. "¿Cosas lindas? ¿Qué soñaste?", quiso saber Wanda.

“¡Ya empezamos!”, respondió Martitegui, entre risas. “Pasa, pasa... Les pasa a muchos”, bromeó Damián Betular. “Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘¡Silvana!’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, confesó la mujer. Y agregó: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él".

Silvina de MasterChef reveló cómo la cocina la ayudó a superar su depresión

Silvina tiene 44 años, es oriunda de Merlo y toda su vida fue peluquera. En su presentación, contó que en un momento de su vida sufrió de depresión y que la cocina "fue un motor fundamental para salir adelante". "La cocina, para mí, es más que servir comida. Me pongo un poco sentimental, pero la cocina significa esto. Quiero entrar a MasterChef para que lo que yo puedo dar, no quede encerrado en mi cocina y yo lo pueda brindar a los demás", explicó.

"¿Dónde aprendiste a cocinar?", le preguntó Martitegui, a lo que la mujer respondió que aprendió a sus 24 años, con la ayuda de sus clientas de la peluquería. "¿Y por qué aprendiste a cocinar a esa edad y no antes?", indagó el chef. "Porque siempre de la cocina se encargó mi mamá y no me dejaba pisar mucho ese sector. Cada error que he cometido, porque los he cometido y de a montones, me dio la perseverancia de seguir. El hecho de que yo esté acá no significa que haya tenido suerte, tuve perseverancia", concluyó.