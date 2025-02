Tras su vuelta de EEUU y envuelto en el escándalo cripto, Milei prepara el decreto de Lijo y va a la guerra contra Clarín

Javier Milei volvió de Estados Unidos y prepara el decreto para sumar a Ariel Lijo a la Corte Suprema. El Gobierno ya lo decidió pero en Casa Rosada se atajan y le meten presión al magistrado. En el medio, el Presidente va a la guerra contra Clarín. De esta manera, la Casa Rosada intenta tomar la iniciativa de la agenda luego de días de "cachetazos" en contra por la causa de la estafa cripto que día a día le suma un nuevo dolor de cabeza a Milei.

El Presidente no pasó por Balcarce 50 el lunes y recién haría presencia en la Rosada en la semana para una reunión de Gabinete con varios de sus ministros.

Primer frente de batalla: completar la Corte con Lijo

El Gobierno prepara un decreto para sumar a Lijo a la Corte pero le tiran la pelota al juez. "Depende de él", afirmaron los negociadores del Gobierno en los pasillos de la Rosada.

Es que el entorno de Lijo hace meses que desliza que no quiere entrar por decreto a la Corte sino con votos. Pero votos no hubo. Su padrino, Ricardo Lorenzetti, no lo logró. Ahora, Milei definirá esta semana si los mete de ese modo al máximo tribunal junto a su par, Manuel García Mansilla.

Segundo frente de batalla: el monopolio Clarín

Mientras, el Presidente le declaró la guerra a Clarín. Por un lado retoma la agenda y desvía el foco de $LIBRA. Todo el aparato de comunicación junto al Presidente salieron decididos a combatir al grupo de medios. Si el Gobierno es derrotado en este intento de que no haya un monopolio comunicacional, por lo menos pudo ganar la agenda mediática. Así lo adelantó el propio Santiago Caputo en X. "Veremos en los próximos días a todos los empleados del Grupo pululando por los medios defendiendo la compra de Telefónica. Por empleados del Grupo me refiero a Diputados, Senadores, Gobernadores y dirigentes políticos", escribió el asesor de Milei.

Lo cierto es que el Presidente fue a fondo contra Clarín. "Ese fue el acuerdo entre partes, Clarín. Te faltan saltar dos vallas, Enacom y Defensa de la Competencia. Mamita, hasta en las noticias propias mienten y desinforman. Fondo de olla", retuiteó el mandatario. Una fuente del Gobierno afirmó a El Destape: "Javier está en contra de los monopolios, no lo vamos a permitir. Vamos a ir a fondo".

Otros mensajes que también reposteó Milei afirman: "El Gobierno está decidido a eliminar todo tipo de monopolio, que ni siquiera el kirchnerismo pudo hacer, todo lo contrario, durante 16 años montaron una estructura para beneficiarlos y en el medio currar"; "No al Monopolio Clarín"; y "Así como Estados Unidos desarmó el monopolio de AT&T en 1982, la Oficina del Presidente Javier Milei aseguró que analizará impedir la compra de Telefónica por parte de Clarín".

Hace meses, El Destape reveló una reunión del flamante ministro de Milei Federico Sturzenegger con uno de los empresarios de medios más importantes del país donde le contaba: "A Clarín lo vamos a reventar". Hacia allí camina ahora el Gobierno. En ese tono durísimo, Milei salió con todo contra un grupo con el que viene batallando desde el comienzo de su gestión. De hecho, el Jefe de Estado ya venía adelantando esta jugada de Clarín, que finalmente compró la filial argentina de Telefónica.

Este lunes, el Grupo Clarín, a través de Telecom, concretó la compra de las operaciones argentinas de Telefónica por un monto de 1245 millones de dólares. Así lo confirmaron fuentes empresariales desde Madrid a medios locales. Desde el Gobierno emitieron un comunicado oponiéndose a la operación y denunciaron un "monopolio".

La compañía española decidió desprenderse de su filial argentina para concentrarse en mercados europeos, estrategia que generó interés en múltiples grupos inversores internacionales. La adquisición generó inmediata reacción del Gobierno, que emitió un comunicado a través de la Oficina del Presidente. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) advirtió sobre el potencial riesgo de concentración monopólica que puede afectar al sector de telecomunicaciones. Frente a esto, el organismo resaltó que el marco regulatorio actual prevé estrictos controles en transferencias y adquisiciones de licencias de servicios TIC.

La fusión entre Telefónica y Telecom crearía una posición dominante en el mercado, otorgando a Telecom –que ya controla 80 MHz más de espectro que sus competidores– un poder abrumador sobre las telecomunicaciones del país. Esta concentración no solo excedería los límites permitidos de espectro radioeléctrico, sino que también reduciría drásticamente la competencia, dejando a Claro con apenas un 33% del mercado y una capacidad operativa debilitada. En el pasado, cuando Telefónica intentó comprar Telecom, las autoridades lo rechazaron por estos fundamentos. Aprobar esta venta sería romper la normativa regulatoria, que Claro no dudaría en apelar. De momento, el Gobierno opta por ir a la guerra contra el Grupo.

El frente que no quiere abrir el Gobierno

Milei también esquiva así una agenda que venía creciendo e incomodando que es la del Papa Francisco. El Sumo Pontífice está luchando por su vida. No hubo ni hay una palabra de ningún funcionario, ni del Secretario de Culto ni de la Cancillería. En el Gobierno nadie quiere quedar en offside.

Milei ha sido muy crítico y con palabras irreproducibles contra el Papa. Desde el Gobierno apenas lanzaron a una manada de trolls a tuitear contra los kirchneristas sobre el Papa. Nada más. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es el único en el Gobierno que mantiene una relación con Francisco. Pero no hubo tuit ni mensaje. "Lo que haga Francos lo va a hacer en privado para con el Papa", destacaron en su entorno a El Destape.