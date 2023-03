Una participante de Masterchef se le plantó a Germán Martitegui en Telefe: "Te equivocás"

Germán Martitegui le hizo una fuerte crítica a una participante de Masterchef y su respuesta fue letal. El tenso momento por Telefe.

Una participante de Masterchef estalló de furia contra Germán Martitegui tras un comentario que no le cayó nada bien. El jurado le hizo un cuestionamiento con respecto a su presentación en el reality show de cocina y perdió la paciencia, por lo que se generó un tenso momento en Telefe.

Estefanía tiene 34 años y es una de las concursantes de Masterchef 2023. En la emisión del martes 21 de marzo, tuvo un fuerte encontronazo con Germán Martitegui, que fue inesperado para ella dado que se mostró alegre por estar en la competencia. "Me encanta tu look ¿Te maquillaste vos y te peinaste?", la elogió Wanda Nara, la conductora del programa.

En ese momento, estaba cocinando una causa a la limeña, plato originario de Perú. "Mi pasión por la cocina comenzó de muy chiquita porque ni papá ni mamá cocinaban, yo tenía que darle de comer a mi hermanita así que aprendí como autodidacta con programas de cocina y libros", reveló.

Cuando presentó el plato, el voto de los jurados no fue unánime: Donato De Santis consideró que no debe estar en el certamen; Damián Betular aprobó y Germán Martitegui le hizo un planteo que sembró la polémica. "Yo no sé, no estoy seguro, de si vos podés aguantar la presión de estar cocinando en una competencia televisiva de este nivel, con las exigencias que vamos a tener", lanzó.

Lejos de esquivarlo, Estefanía señaló: "Germán, te equivocás cuando decís que no puedo competir. ¡Claro que puedo competir! Porque, que sea buena onda y simpática, y que me guste hablar tiene que ver con que siento mucho las cosas, y tengo un fuego dentro mío que me puede hacer una gran competidora". Además, hizo hincapié en que le preocupa el detalle y estuvo de acuerdo con Donato, quien le dijo que a su comida le faltaba picante. Inmediatamente, Martitegui agarró el delantal y se lo entregó, dando por sentado que su respuesta fue un "sí", por lo que continúa en el reality show.

El inesperado llanto de Donato De Santis en Masterchef que sorprendió a todos en Telefe: "La vida por delante"

Donato De Santis no aguantó más y se largó a llorar en medio de una devolución a Antonio, uno de los participantes de Masterchef. El reality show de cocina volvió a la pantalla de Telefe y este momento generó emociones encontradas en el chef italiano, quien dio las razones por las cuales se conmovió.

En la emisión del lunes 20 de marzo, Masterchef volvió a la televisión argentina con la conducción de Wanda Nara y el jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. En un momento del programa, ocurrió una situación emocionante en Telefe protagonizada por el chef italiano y a Antonio, uno de los participantes, quien había contado previamente que su madre tenía miedo de que se vaya tan lejos teniendo en cuenta que es oriundo de Salta. "Me dijo que venga a cumplir mi sueño", expresó.

El plato que presentó cautivó a todo el jurado: Martitegui le dio un bocado y se le vio una sonrisa inmediata, mientras que Betular ya venía aprobando la manera de cocinar del joven y cuando lo probó, su reacción fue de aceptación. Cuando llegó el turno de Donato De Santis, apenas probó el plato, se quedó unos segundos en silencio mirando un punto fijo con los ojos llenos de lágrimas.

"Me pasó toda la vida por adelante. Te veo a vos, tu edad, tu entusiasmo, todo llega. Y además el plato está riquísimo", manifestó De Santis. "Muchas gracias", le contestó Antonio, también emocionado, quien recibió buenos comentarios del resto del jurado y continúa en competencia.