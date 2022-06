La desoladora confesión de Germán Martitegui: "No duermo con esta situación"

Germán Martitegui reveló que hay una situación muy especial que se producirá en los próximos días que lo tiene sin dormir.

Germán Martitegui sorprendió al revelar en No es tan tarde (Telefe) que atraviesa un momento muy tensionante de cara a una situación especial que experimentará con sus hijos. "Estoy muy nervioso", contó el reconocido jurado de MasterChef Celebrity en diálogo con Germán Paoloski.

Germán Martitegui es muy conocido tanto en la televisión como en el ambiente de la gastronomía por ser muy exigente en todo lo que rodea a su trabajo. Inclusive, a lo largo de las tres ediciones de MasterChef Celebrity se peleó con varios participantes por distintas situaciones del juego y en los que no le tembló el pulso para marcar errores. Pero en su paso por No es tan tarde, Martitegui reveló que hay algo que lo tiene muy tenso en los últimos días.

Mientras hablaban de que el jurado del popular certamen gastronómico de Telefe solo le da comida saludable a sus hijos, el cocinero contó: "Tengo ahora mi primer cumpleaños, el de Lautaro, en quince días. Y esa va a ser la prueba de fuego de qué cocino yo en un cumpleaños para otros chicos". Intrigado, Paoloski quiso saber cuál será el menú para el festejo. "No duermo con esta situación. Estoy muy nervioso", reconoció el chef, tentado.

Continuando con este tema que lo tiene muy tenso, Martitegui agregó otro hecho que le sumó nerviosismo los últimos días: "Y están todas las mamis mirando a ver qué voy a cocinar". "¿Te imaginás la cara de los pibes? Cuando le digas: 'Chicos, chicos, llegaron los dátiles'. Tengo duraznos deshidratados ¡Pero traete un paquete de papas fritas, Martitegui!", cerró bromeando Germán Paoloski.

Martitegui reaccionó al violento video por el que se convirtió en tendencia

Un usuario de la red social publicó un video del momento en que una persona muy parecida a Martitegui le pegó un fuerte cabezazo a una de las personas que se encontraban robando en un local. "Atención al cliente con final feliz", escribió esta persona en el pie de foto de su posteo. Por su parte, el experto en gastronomía compartió en su perfil el tweet: "No se metan conmigo. Lo dije".

"Que horrible si es Martitegui. Siempre lo vi raro y me daba miedo. Ahora lo afirmé. Para algunas cosas se hace el hombre y para otras no", "¿No entendí que el enano le quiso robar el celular a las chicas?", "La mejor imagen de una persona que ante la impunidad actúa, a veces sale bien otras mal, pero mira el enano que se creía que por su condición, no le iba a decir nada" fueron algunos de los comentarios que el chef recibió en su publicación.