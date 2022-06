El Hotel de los Famosos: Sorpresivo mensaje de Emily Lucius a Locho Loccisano

La influencer fue eliminada de El Hotel de los Famosos y lanzó un descargo a través de sus redes sociales en torno a su actitud con Locho Loccisano.

Emily Lucius reapareció en redes sociales para realizar un contundente descargo. Luego de su paso por El Hotel de los Famosos, la joven influencer realizó una publicación para referirse a su paso por el reality show y fundamentalmente, brindar detalles sobre su relación con Locho Loccisano.

Emily Lucius es la nueva eliminada de El Hotel de los Famosos y fue de las participantes que menos feeling tuvo con el público. Tan es así, que mediante las redes sociales se encargaron de dejarle en claro su parecer, motivo por el cual generó varios efectos colaterales.

El foco principal estuvo puesto en su actitud con Locho Loccisano, dado que muchas personas apuntaron contra la influencer por hacerle bullying. A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante del reality expresó: "Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad".

El posteo en redes tuvo muchos comentarios en apoyo a Emily, en especial Martín Salwe, quien le dejó un mensaje plagado de emojis de corazones y además, compartió la publicación en su historia de Instagram. En medio de su descargo tras su paso por el programa emitido por El Trece, le dedicó unas palabras a Locho Loccisano y su familia.

"Más allá de que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió", sostuvo. Su hermana Belu, también influencer, le brindó su apoyo: "Pedir perdón es un acto admirable que refleja nuestra capacidad para reconocer los errores y muestra la voluntad de mejorar o reparar el daño causado".

"Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso estoy dando la cara y pidiendo disculpas", remarcó Lucius. Al mismo tiempo, dijo que en este momento "voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor tratando siempre de ser mi mejor versión".

El mensaje de Emily Lucius a sus seguidores

Si bien tuvo una catarata de mensajes negativos, la influencer destacó a aquellas personas que le dieron "mensajes de amor y de apoyo". "Los que me conocen y me siguen hace tantos años saben muy bien quién es Emily Lucius", cerró.

Escandalosos chats entre Emily Lucius y Locho Loccisano

La polémica entre Locho Loccisano y Emily Lucius continúa más fuerte que nunca. Tras las fuertes acusaciones que persiguieron a la influencer en redes sociales, en donde apuntaban contra ella por hacerle bullying a Locho, se dieron a conocer los escandalosos mensajes que los famosos intercambiaron en medio del drama que surgió en televisión.

Los chats se dieron a conocer en una de las recientes emisiones de Intrusos. La periodista Maite Peñoñori fue la encargada de mostrar las capturas de pantalla y explicar a qué se debía cada mensaje. En la conversación que los participantes de El Hotel de los Famosos mantuvieron por WhatsApp se podía leer que Emily recurrió al apoyo de Loccisano tras la oleada de "cancelaciones" y críticas.

La conversación inicia con un solidario mensaje por parte de Locho, quien demuestra gran empatía frente al difícil momento que atravesó Lucius. "¿Hay muchas agresiones? Hoy me dijo mi viejo que tuviste un problema y algo de unos comentarios en Instagram. Ni él sabía muy bien. Espero que no sea nada grave. Yo salí y vi algunas imágenes también, también me puso mal, es difícil lo que vivimos creo que necesitamos tiempo", leyó Peñoñori al aire de América TV.

Al particular mensaje por parte de Locho Loccisano, Emily Lucius contestó con rapidez: "Mirá, te soy plenamente sincera, no solo agresiones y hostigamiento, eh, amenazan a mi familia. La estamos pasando todos horrible. Cuando jamás hice bullying, me entendés ¿no?". Posteriormente, el movilero le contestó a la influencer demostrándole su apoyo y diciéndole que él "estaba tan sorpresa como ella" y que "quería ver el programa para entender qué estaba pasando".