El gesto solidario de "El Turco" García con Locho: "Voy a conseguir todo"

"El Turco" García tuvo un gesto de enorme generosidad con Locho Locciano, uno de los mediáticos más resonantes del reality El Hotel de los Famosos (El Trece).

"El Turco" García abrió su corazón y se ofreció a acompañar a Locho Locciano, su compañero en el reality El Hotel de los Famosos (El Trece), en su lucha contra la adicción del cigarrillo. "Yo lo voy a ayudar", reveló el exjugador de Racing que durante algunos años sufrió adicción a la cocaína.

Es sabido que muchos participantes de El Hotel de los Famosos no se llevan bien con Locho y tratan de eliminarlo de la competencia, para sacárselo de encima. No es el caso de "El Turco" García, quien forjó una buena amistad con el ex Combate y lo "adoptó" como uno de sus aliados más cercanos en el juego. “Él me prometió que iba a dejar de fumar. Y yo le voy a conseguir todo para que él deje de fumar", comentó "El Turco" sobre la promesa que le hizo su amigo.

"Pero le dije ´si vos decís que te lo conseguí yo o que vino por mi parte...Pero bueno, nada, ya está. Lo que le dije es que, para querer dejar de fumar, primero tiene que querer. Le dije ´mirá, pude dejar yo de fumar, pude dejar un montón de cosas malas yo, no vas a dejar vos que sos joven...´", siguió.

Por último, García reforzó el pacto que hizo con Locciano y afirmó: “Así que me prometió que lo va a hacer y yo lo voy a ayudar". En la última gala de eliminación, "El Turco" quedó eliminado por el voto de sus compañeros y protagonizó una emotiva escena con Chanchi Estévez.

El Turco García se quebró al despedirse de Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos: "Perdoname"

"El Turco" fue eliminado del programa por voto de sus propios compañeros tras el desafío de la H, en el que se enfrentó contra Imanol Rodríguez para ver quién de los dos se iba. Finalmente, García tuvo que despedirse de sus compañeros y le dijo unas palabras a "Chanchi" antes de irse.

"Perdón. Perdoname de verdad", le dijo "El Turco" a Estévez al despedirlo, con lágrimas en los ojos. "No, no pasa nada. Me quiero quedar con que fue una estrategia, esto ya quedó atrás. Sabés que venimos de orígenes similares, que vivimos muchas cosas, así que me quedo con que fue un juego. Sabés que te quiero”, le respondió "Chanchi".

Y agregó en uno de los clips del detrás de escena: "Fue muy emotivo cuando vino 'El Turco' a abrazarme. Lo conozco desde afuera, lo conoce mucha gente y es buen tipo. Me emocioné mucho con él, nos dijimos un montón de cosas y quedó todo bien. Estoy muy contento de que haya pasado así".