El drama de salud que Graciela Alfano expuso en El Trece: "Me duele"

Graciela Alfano dio detalles del problema de salud que padece en plena transmisión de Socios del Espectáculo, nuevo programa de El Trece.

En su segundo día como panelista de Socios del Espectáculo, Graciela Alfano decidió revelar un problema de salud que le trae serios inconvenientes desde hace un tiempo. La actriz abrió su corazón en El Trece y compartió en detalle los problemas que sufre. "Me duele mucho", sostuvo.

Durante la jornada del pasado martes, y en medio de una sección de rumores del programa, Rodrigo Lussich le consultó a Alfano por el drama de salud que transita: "¿Es cierto que tenés una culebrilla trepidante?". Y la panelista se sinceró: "Sí, y me duele como la miércoles…".

"Me dolía cuando vine a ensayar, pero no quise decir nada porque las yeguas que me odian se iban a poner contentas", profundizó "Grace". Asimismo, explicó cómo se está tratando dicho problema: "Estoy curándome con tinta china. Estoy regia. El médico me retó porque me vio saltando y tengo que estar quieta". Inmediatamente después, mostró cómo tiene el pecho tras el tratamiento.

Graciela Alfano muestra cómo le quedó el pecho tras haberse contraído culebrilla.

Lussich volvió a tomar la palabra y se refirió al virus de la culebrilla que contrajo Alfano: "Es realmente doloroso y dura muchos días. Pica, pero después duele mucho". Por su parte, la exvedette reaccionó: "Duele como la hostia, sí. Los dolores los tuve por todos lados: pecho, cintura, cabeza… Te va comiendo la vaina del nervio entonces duele mucho".

El método de Graciela Alfano para tratarse la culebrilla

De acuerdo a lo que comentó Graciela Alfano, para poder curarse del virus de la culebrilla acudió a una curandera porque los medicamentos ya no le daban buenos resultados: "Tomé antiviral, vitaminas, todo… Hasta el mismo médico me dijo que fuera a una bruja. Una mujer, María Elena, me hizo cruces de tinta china por todo el cuerpo con tinta china, tipo curandera... Me tengo que bañar con un plástico".

Qué es la culebrilla

La culebrilla es un virus, causado por el virus de la varicela zóster, que provoca sarpullido y dolor en la piel. Generalmente, lo sufren las personas mayores de edad. Luego de que una persona se recupera de la varicela, el virus permanece latente en el cuerpo. Sin embargo, y hasta el momento, se investigan las causas y razones por las que este problema vuelve a aparecer en muchas personas con el paso de los años.

La confesión de Graciela Alfano en el estreno de Socios del Espectáculo

En uno de los tramos del programa, Graciela Alfano hizo una profunda revelación que causó revuelo en el programa Socios del Espectáculo. En medio del debate sobre la separación de Jorge Rial con Romina Pereiro, la panelista se quejó de que el conductor le echara la culpa a la pandemia por la ruptura.

"Perdón pero antes los matrimonios duraban más", indicó "Grace". Rodrigo Lussich le consultó sobre su relación con el padre de dos de sus tres hijos: "¿A vos cuánto te duró Capozzolo?". "No, no quiero ser autorreferencial pero lo digo porque vos me preguntás. Pasa que la fidelidad nunca fue mi fuerte", respondió ella, a pura sinceridad.

Finalmente, Alfano profundizó cómo eran sus épocas como infiel: "Yo tuve varios, algunos al mismo tiempo. Empezaba uno cuando terminaba el otro. Yo hubiera sido feliz como los jeques, que viste que tienen varias mujeres". "Entonces la canción de ‘Somos los Piratas’ a vos te viene bien", bromeó Lussich; mientras el resto de la mesa sonreía. Y la exvedette reconoció: "Yo soy la pirata".