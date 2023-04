El desesperante momento de Cinthia Fernández con su hija: "¡Un susto!"

Cinthia Fernández tuvo que ir de urgencia a un centro médico con su hija Francesca, quien sufrió un accidente jugando a la pelota.

Cinthia Fernández vivió un desesperante momento con Francesca, una de sus tres hijas que comparte con Matías Defederico. Tras esta situación, se llevó un susto tan grande que tuvo que salir de urgencias a una guardia para atender a la pequeña. Más tarde, compartió detalles sobre lo sucedido en sus redes sociales, para contarles a sus seguidores cómo había evolucionado la pequeña. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y fue atendida a tiempo.

La panelista contó que había estado ausente de las redes sociales durante un tiempo porque su hija menor había sufrido un pequeño accidente mientras jugaba con una pelota. Aparentemente, el dolor que la niña sentía en las manos era tan fuerte que Cinthia pensó que se había quebrado uno de los dedos.

"¡Anduve desaparecida porque cierta persona me hizo pegar un susto! Pero está todo bien", publicó Fernández en sus historias de Instagram, junto con una foto de Francesca y la radiografía que le hicieron. “Para los que me preguntan, a Fran no le pasó nada. Cayó, se chocó un dedo en handball. Tiene el dedo gordo, el del fuck you, y re morado. Y me cagué toda. Dije: ‘Se fracturó, fisuró’. Plaquita, nada… Es fuerte la petisa”, agregó en otra historia.

Historia subida por Cinthia Fernández a su cuenta de Instagram.

Más tarde, una seguidora le preguntó si le habrían hecho magia negra, ya que últimamente le pasaron muchas cosas malas. "¿No sentís que te hicieron un gualicho o algo? Te viven pasando cosas", le puso la usuaria. "Obvio. la vieja macumbera. Ya le va a dar el patatús, ya verán. Siéntate en la vereda y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Pd: apurate Diosito", respondió Fernández. Aunque no dio nombres, sus seguidores coincidieron en que estaría hablando de Analía Defederico, su exsuegra.

Cinthia Fernández fue demandada por su vecina por 50 mil dólares

Recientemente, Cinthia fue demandada por sus vecinos por haber irrumpido en su propiedad privada y tirarles gas pimienta en los ojos a un grupo de menores de edad. Todo comenzó cuando un grupo de adolescentes, que estaban en el cumpleaños de 15 de la hija de la dueña de la casa, cometieron un acto de vandalismo en la puerta de la panelista: comenzaron a patear la puerta a la madrugada, sin motivo alguno.

En respuesta, Cinthia salió furiosa con un gas pimienta y les dio en los ojos a varios menores de edad. Luego, fue a gritarle a su vecina y estuvo a punto de golpearla. Por esta razón, su vecina la demandó en la Justicia por 20 millones de pesos, un equivalente a 50 mil dólares, por daños y perjuicios extracontractual. "Tiene que ver sobre todo con el trauma que generó en el marco del cumpleaños de 15 que se estuvo programando durante un año. Hay muchas consecuencias que se desencadenaron a raíz de esta irrupción", explicó Roberto Cazorla, el abogado de la mujer,