La mamá de Matías Defederico atacó a Cinthia Fernández: "Linyera"

La madre del deportista se hizo eco del descargo de la artista y estalló en las redes.

Ani Francino, la mamá de Matías Defederico, se involucró en la guerra de su hijo y Cinthia Fernández. La mujer utilizó sus redes para atacar a la artista y luego limitó los comentarios de sus publicaciones para que quienes defienden a la bailarina no puedan criticarla. Eso es lo que ocurrió en publicaciones anteriores, donde los seguidores le remarcaron que su hijo era mal padre por no hacerse cargo de sus tres hijas.

A través del feed de su cuenta personal de Instagram, la mujer publicó una foto donde se lee que escribió: "Por eso de la proyección, todo lo que decís de mi hijo, pertenece a vos. Gracias por aclarar eso linyera". Minutos antes, Cinthia Fernández respondió la pregunta de un seguidor que quiso saber por qué la mamá del exfutbolista le dedicaba tantas publicaciones en su contra. La bailarina expresó que su exsuegra hablaba tan mal de ella porque "proyectaba".

La publicación de la mamá de Matías Defederico.

Según Cinthia Fernández, lo que le pasa a la mamá de Matías Defederico, es algo que según la psicología está catalogado como proyección. La proyección es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. Esa explicación por parte de la bailarina es la que utilizó Ani Francino para defender a su hijo y atacar a la panelista de Momento D.

La mamá de Matías Defederico está convencida que todo lo que dice Cinthia Fernández de su hijo es mentira, aunque a justicia le de la razón. Ani Francino aprovecha cada vez que tiene la oportunidad, para tirarle algún palito a su exnuera, como cuando le dijo que era una serpiente venenosa y la apodó "Cobra". En ese momento, la artista se hizo eco de la acusación y orgullosa compartió la canción de Jimena Barón para decir que ella era la cobra que se cobra todo lo que le hizo su hijo.

Cinthia Fernández estalló en llanto por culpa de Matías Defederico

Las publicaciones de Cinthia Fernández.

En las historias de su cuenta personal de Instagram, Fernández se grabó llorando y eso alarmó a su público. A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó cuál fue el motivo de su llanto. Entonces, Cinthia se descargó: "Porque colapsé. Estoy sola con todo, del otro lado no ayudan, no hacen más que hacer daño y molestar. Porque con todo lo que gané en el hot sale laburando con mis empresas, tengo que pagar los impuestos del papa luchón. El cual hace más de un mes no se ocupa de su rol de padre, pero tiene el tupé de denunciarme por impedimento de contacto haciendo un circo que se le cae cuando la justicia lo desestima por ser mentira".