La novia de Defederico destrozó a Cinthia Fernández: "Vos no me conocés"

Lejos de apaciguar las aguas, la novia del exfutbolista encendió aún más la furia entre ambos.

La mala relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico son de público conocimiento, sin embargo en esta oportunidad fue la actual pareja del exfutbolista la que decidió ponerle los puntos a la panelista de Momento D. La novia del deportista se hizo escuchar y sus dichos tuvieron repercusiones rápidamente por las palabras que lanzó contra la madre de Charis, Bella y Francesca.

Laura Alvo es el nombre de la actual pareja de Matías Defederico. La joven blonda utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para manifestarse en contra de Cinthia Fernández. La novia del deportista manifestó: "Bueno querida. no te contesté nunca nada por educación y por el respeto que le tengo a tus hijas y a mi pareja! pero no te voy a permitir que hables y me difames con esta acusación cuando vos no me conoces ni sabes nada de mi!".

Las publicaciones de la novia de Matías Defederico.

No contenta con eso, Laura, la novia de Matías Defederico subió una historia más donde remató su descargó: "Espero algún día sanes". Aunque estas expresiones no son las únicas que la pareja del exfutolista tuvo públicamente en contra de Cinthia Fernándes. En una de las últimas publicaciones que compartió en sus redes, donde le dedicó unas tiernas palabras a su novio, fue la madre del deportista la que incitó a la crítica hacia la bailarina, dejando en evidencia que la tiene presente en todo momento.

La madre de Matías Defederico comentó la postal de su hijo con su actual novia y espresó: "Es tan real q parece q le pica a alguien". Por su parte Laura Alvo le respondió a su suegra: "Sin duda". Aunque no está explícito el nombre de Cinthia Fernández, son comentarios que estarían dedicados ciento por ciento a ella. En esa oportunidad, el exfutbolista decidió mantenerse al margen y sólo se limitó a responder la expresión de amor de su pareja, haciendo caso omiso al comentario de su madre.

Matías Defederico y Laura Alvo.

La mamá de Matías Defederico disparó contra Cinthia Fernández

Cuando explotó el escándalo por la perimetral que Cinthia Fernández le puso a su exmarido, la mamá de Matías Defederico estalló en las redes. La señora publicó una postal de una cobra y aseguró que la bailarina era eso y que deseaba que se trague su veneno. La repercusión de sus dichos fue tan grande que terminó eliminando la publicación de las redes. En su momento la exesposa de Matías Defederico compartió una captura de pantalla de aquella publicación y le respondió que orgullosa era La Cobra y agregó la canción de Jimena Barón que es un himno de la resiliencia.