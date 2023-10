El desconsolado llanto de Sofía Jujuy que generó preocupación: "Desilusionada"

La famosa modelo y panelista abrió su corazón y contó el complicado momento que atraviesa a nivel personal.

Sofía "Jujuy" Jiménez protagonizó un tenso momento en televisión y terminó quebrada en llanto. La famosa modelo y panelista abrió su corazón y contó la complicada situación personal que atraviesa que la tiene muy "desilusionada".

Invitada a PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, "Jujuy" se enfrentó a una pregunta que la dejó con las emociones a flor de piel y termino sumida en un desconsolado llanto. La situación se dio durante la etapa de la "fuente", donde el conductor invita a los participantes a dejar que el agua los guíe. "Lo que vamos a hacer es conectar con el agua. Si quieren, pueden decir qué les gustaría que se lleve el agua, algo que se quieran sacar de encima, o qué les gustaría que les devuelva el agua”, fue la consigna de la noche.

Atravesada por su reciente separación de Bautista Bello, quien le fue infiel con otra mujer durante sus vacaciones, Sofía abrió su corazón y reveló cuánto le cuesta el amor. "Me encantaría que me devuelva las ganas de creer en el amor y volver a confiar. Yo creo, me encanta creer, soy una fiel seguidora del amor; pero estoy como medio desilusionada de eso. Así que ojalá", empezó por decir.

Luego, se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas y terminó de contar su deseo entre lágrimas y con gran angustia. "Me siento re tarada. Voy a odiar este momento, pero es que quiero tener confianza. No pongan esto (al aire), pero gracias por este abrazo", continuó mientras sus compañeros se acercaban a consolarla. Por último, sentenció: "Quiero volver a creer y poder formar mi familia”.

Jujuy habló de más y contó la verdad del cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese: "Pagan"

La escandalosa pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH, Podemos Hablar, salpicó a otras figuras del espectáculo. Sofía "Jujuy" Jiménez fue testigo presencial de lo que pasó en el la grabación del programa de Andy Kusnetzoff y reveló detalles sobre lo ocurrido. La periodista estaba dando una nota en LAM y recibió una llamada en vivo que la puso en una incomoda posición.

"Andy dice que pasen al frente los que tuvieron una noche increíble. Belén le dijo a otra de las invitadas 'ella me quiso levantar'. Así, fresca", reveló Ángel de Brito. Luego, presentó el móvil con Jujuy, quien también será parte del programa que se emitirá el próximo sábado en Telefe.

Horas más tarde, la exsecretaria de Nicolás Repetto en Sábado Bus, fue abordada por Santiago Sposato, cronista del programa de Ángel de Brito, y contó lo que pasó en PH entre Rincón y Francese. Pero de inmediato recibió un llamado de la producción del programa de Telefe para hacerle un pedido y se vivió un tenso ida y vuelta en la pantalla de América TV.

Sofía “Jujuy” Jiménez: -Me está llamando la producción...

Santiago Sposato: -No, le saco el celular a Sofía. Ya estás arriba del barco, tenés que navegar.

Jujuy: -No sé si puedo contar.

Ángel de Brito: -¿Quién llama? Bloquea, bloquea.

Jujuy: -Maru (productora) Ay, chicos, ¿para qué hablo? Santiago, te dije.

Sposato: -Ya estás en vivo. Ya está.

Ángel: -¿Pero vos estas contratada por Andy? ¿Te pagan?

Jujuy: -No, no me pagan.

Ángel: -Te hicieron pasar un re mal momento y encima no podés contar...

Jujuy: -Me quiero matar. Veamos si me dejó un mensajito. Es que no puedo seguir hablando más. Este llamado es... Voy a ver. Dejame ver. No, está bien. Siéntense que arrancamos.

Yanina Latorre: -No seas miedosa. No es tu jefe. Libertad de expresión, amor.

Jujuy: -Ay, yo nunca me meto en quilombo con nada... Me dice que no se pierdan el programa, este sábado.

Después, Jiménez continuó dando detalles del tremendo cara a cara de las actrices, pero volvió a recibir un llamado a su celular. “Sigue llamando”, expresó la periodista tras ventilar demasiados detalles sobre lo sucedido en la grabación.