El desconsolado llanto de Romina en Gran Hermano: "Necesitaba"

La participante de 34 años no pudo contener las lágrimas y protagonizó un emotivo momento en el reality show.

Romina Urigh vivió un emotivo momento al aire de Gran Hermano. La exdiputada no pudo contener las lágrimas y terminó por quebrarse en el confesionario ante un regalo muy especial que le dio la producción.

De cara a las fiestas de fin de año que pasarán los participantes dentro de la casa, y luego de pasar dos meses aislados de su familia y la sociedad, la producción del reality show decidió hacerles un regalo a los concursantes y les mostró un video de sus familiares. Cuando llegó el turno de Romina, ella no pudo contener el llanto y terminó por quebrarse incluso antes de ingresar al confesionario.

Luego de ver los saludos de sus familiares, que incluían mensajes de sus tres hijas, Romina le agradeció a la producción por este regalo entre lágrimas. "Gracias, muchas gracias. Esto me hace feliz, no sabés lo que lo necesitaba", aseguró Urigh entre sollozos ante las cámaras.

Feroz pelea en Gran Hermano entre Coti, Romina y Julieta: "Sos una traidora"

Julieta Poggio y Romina Uhrig se pelearon a los gritos con Coti Romero en Gran Hermano (Telefe) al descubrir la traición que la joven correntina les hizo: aunque prometió que nunca iba a votarlas, les clavó una nominación espontánea y las mandó a placa.

Tanto Julieta como Romina sospechaban esto, pero lo terminaron de confirmar cuando se desató una fuerte pelea a los gritos durante la cena, que comenzó Coti dijo que todavía no las había votado pero que si en algún momento tenía que hacerlo iba a hacerlo sin dudarlo, ya que Gran Hermano es un juego. Fue entonces cuando a la exdiputada la enfrentó y le dijo que era bueno saberlo, ya que semanas atrás, habían hecho un pacto de no votarse entre mujeres. En su defensa, la correntina le respondió que también habían prometido no votar a Alexis "El Conejo" y que lo votaron igual y la pelea escaló a los gritos.

"Esto se tiene que saber que es así", se justificó la joven. "¡Ya sabemos cómo sos! ¡Date cuenta! No hace falta que aclares 30 jugadas. ¡Ya sabemos cómo sos!", le gritó Julieta. "¡Te felicito, Juli! La verdad, porque no sabía que esto era un juego", insistió Constanza, pero Poggio se mantuvo firme: "Yo no sabía que era verdad que no te tenía a nominar. Yo, falsa no soy".

"¡Ya sabemos que esto es un juego, pero si sos traidora o traidor es durísimo!", exclamó Romina, a lo que Coti respondió que no se consideraba una traidora. "Éramos cuatro mujeres, nada más. Cuatro mujeres. Quedaste muy mal, ¿sabés? Se me cayó una persona que pensé que era buena persona. Si vos vas a votar a una chica, no digas que es tu amiga. Si llegás a hacer eso, sos una traidora", remarcó la exdiputada.

Coti no dio el brazo a torcer y les recordó que a Gran Hermano se va "a jugar" y no a ser buena persona o a hacer amigos, a lo cual Romina contestó: "Lo hubieras dicho antes entonces, mentirosa. Sos una mentirosa. En ese cuarto vos te hacías la que llorabas, mentirosa". "¿Sabés cómo funciona Gran Hermano? Vayan a jugar a la 'Gran Amiga', entonces. Esto es así, es un juego", insistió Coti.

"¡Dejá de gritar! Te ponés así porque tenés el culo sucio", concluyó Poggio. Más tarde, Coti se encerró en su habitación a hablar sola y dijo: "Jamás jugué con ustedes, idiotas. No le debo lealtad a ninguna". Mientras algunos televidentes apoyaron a Coti por sus estrategias y su capacidad para mentir, la gran mayoría pidió su pronta eliminación.