Edith Hermida reveló la verdad sobre su separación: "No fue fácil"

Edith Hermida contó detalles de su reciente ruptura amorosa con Mariano Tabares.

Edith Hermida abrió su corazón y habló a fondo sobre su separación de Mariano Tabares, el productor radial 14 años menor que ella con quien había comenzado una relación a comienzos de 2023. Para sorpresa de todos, la panelista se separó y anunció que está soltera nuevamente. Su ruptura despertó una gran sorpresa en el mundo de la farándula, especialmente porque Edith había apostado nuevamente al amor, tras 18 años en pareja con Roberto "Batata" Fernández. Sin embargo, no funcionó y ahora reveló detalles de lo sucedido.

La relación de Hermida parecía estar en su mejor momento e incluso recientemente la pareja había hecho un viaje a Brasil. Sin embargo, ahora la periodista confirmó su separación y contó la verdadera razón por la que decidió darle un ultimátum al vínculo. Más allá de esta difícil decisión, aseguró que se encuentra bien y transitando un momento personal muy positivo.

"Otra vez estoy soltera, tranquila y bien. Estoy bien, pero no fue una decisión fácil de tomar. Fue como un acuerdo y estuvo lindo todo el tiempo que duró, pero ya está", comenzó, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). Además, detalló que se trató de una decisión mutua. "Me parece que estábamos los dos de acuerdo, hace diez días nos separamos. Estábamos en momentos diferentes. Yo estoy trabajando mucho, se me vienen todos los fines de semana con mi unipersonal porque estoy haciendo mucha gira, me voy por el interior. Estoy con la cabeza puesta en esto, que me encanta, y no tanto en tener una relación estable", sumó.

Más allá de todo esto, aún le guarda un gran cariño a su expareja. "No soy desamorada. Yo lo quiero mucho a Mariano... es divino, es muy buena persona y muy sensible, pero yo en este momento no estoy para tener una relación en donde tenga que estar muy pendiente de la otra persona así que prefiero estar sola", reflexionó.

Por último, agregó que al día de hoy tiene "cero contacto" con Tabares. "Así que espero que esté bien, que no le haya causado... porque encima es de los medios, pobre. Ahora estoy focalizada en mi trabajo, nada más. Estoy soltera pero no tengo tiempo para responder ningún mensaje, ahora me quedo soltera", concluyó.

La dura declaración de Beto Casella sobre Edith Hermida: "No está capacitada para enamorarse"

Por otro lado, su compañero Beto Casella, quien trabaja a su lado hace 15 años, soltó una fuerte opinión sobre la forma en la que Edith se vincula con sus parejas. "Yo apostaba un poco más, noto que las parejas cuando el hombre es más joven, dura, ellos funcionaban. Se ve que me equivoque", comentó el conductor en diálogo con Socios del Espectáculo, sobre la reciente separación de la periodista.

Y agregó, tajante: "Me parece que el tipo era medio ‘che te mandé un mensajito a la mañana y son las 6 de la tarde y no me contestaste’. Yo creo que él tiene razón, ella puede trabajar mucho pero contestale, mandale un emoji al menos, un corazoncito. Es desamorada Edith, es fría. No está capacitada para enamorarse, es una negra desalmada".