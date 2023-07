Edith Hermida confirmó la noticia menos esperada en la televisión

La panelista de Bendita TV participó en una entrevista de Beto Casella en Socios del Espectáculo e hizo una inesperada revelación.

Edith Hermida se transformó en la protagonista de la entrevista que Beto Casella le concedió a Socios del Espectáculos. El conductor de Bendita este lunes hizo un dúplex desde su programa de radio en Rock&Pop y lanzó un enigmático sobre una de sus compañeras de Bendita TV.

La figura de El Nueve reveló que una de las panelistas del ciclo se había separado recientemente y desafió a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a que den con el nombre de la persona en un lapso 24 horas. Pero en cuestión de minutos uno de los conductores del ciclo de El Trece recibió un mensaje de la involucrada.

“Estoy grande para que me hagan planteos”, sostuvo Edith Hermida en el mensaje que le envió a Lussich para confirmar su ruptura. La locutora hizo pública su relación con Mariano Tabares, un productor que conoció en Radio 10, hace menos de un mes, pero la relación no logró prosperar. “Yo apostaba un poco más, noto que las parejas cuando el hombre es más joven, dura, ellos funcionaban. Se ve que me equivoqué", analizó Beto.

“Me parece que el tipo era medio ‘che te mande un mensajito a la mañana y son las 6 de la tarde y no me contestaste’”, sostuvo el conductor de Bendita, que trataba de comprender la situación. En ese momento, Nancy Duré, aportó: “Y pero si laburas todo el día, no queres andar a cada rato explicando que haces y qué no. Ella labura todo el día”.

“Yo creo que él tiene razón, ella puede trabajar mucho pero contéstale, mandale un emoji al menos, un corazoncito”, retrucó Beto. Para finalizar, con fiel a su estilo, el presentador cerró: “Es desamorada Edith, es fría. No está capacitada para enamorarse, es una negra desalmada”.

“Todo bien, pero mejor cada un por su lado”, indicó Edith, horas más tarde, en diálogo con Teleshow. “Estábamos bien, pero me parece que yo quería un estilo de noviazgo y él quería otro estilo”, precisó la panelista que además de sus múltiples trabajos en radio y televisión, comenzó la gira con su unipersonal, Teneme paciencia, y al parecer no cuenta con demasiado tiempo para dedicarle a la pareja.

Edith Hermida contó lo que todos pensaban sobre su relación con Beto Casella

Beto Casella y Edith Hermida expusieron en más de una oportunidad ante los televidente la tensión sexual que existió entre ellos. El conductor y la panelista de Bendita TV nunca esquivaron el tema y varias veces contaron el tipo de actitudes han tenido y evidenció el histeriqueo por parte de ambos.

La última en hablar al respecto fue Edith Hermida, quien no se guardo detalles sobre su vínculo con la figura de El Nueve durante su visita a Urbana Play para promocionar su unipersonal . "Con Beto alguna vez nos confundimos un poco pero no llegó a pasar nada. Estábamos los dos en pareja en ese momento, nunca coincidimos solteros. Pero ahora ya no, ya pasó el momento", relató la panelista de Bendita en diálogo con Sebastián Wainraich y su equipo.

Como no podía ser de otra manera, ese fragmento de la entrevista fue incluido en un informe del Bendita con la cuota de humor que caracteriza al espíritu del programa y las figuras hablaron sobre su vìnculo. "Y, hubo una época en la que había mensajes fuera de horario. '¿Qué estás haciendo?', me ponía", reconoció Beto y Edith soltó una carcajada. "¿En qué andás? ¿Qué estás pensando?', me ponía", sumó el conductor mientras los demás panelistas criticaban con humor a Edith, en alusión a que en ese momento era una persona casada.

Luego, el periodista aludió a los amoríos que habría o hubo entre las figuras de El Nueve: "Es un canal de mucho camarinazo loco". De inmediato, El panelista Enzo Aguilar hizo alusión de manera humorística a la gira de prensa que Edith hace desde hace semanas para hablar sobre su espectáculo y soltó: "Lo que es preocupante es que Edith con tal de vender una entrada para una fecha, va a empezar a matar a uno por uno, porque en cada nota nombra a alguien. ya le dio a Any, le dio a Beto". .