Edith Hermida se fue de Bendita TV y Beto Casella dijo lo que nadie esperaba: "Lo charlamos"

Edith Hermida tomó la decisión de no estar en la emisión de Bendita TV del viernes 23 de junio por El Nueve. Lejos de esquivar esta situación, el conductor Beto Casella habló sobre este tema en pleno vivo junto a Alejandra Maglietti, quien fue su reemplazante. "Yo creo que se puede charlar", señaló.

En medio de su salida de Radio 10 y su visita a distintos programas de espectáculos, Edith Hermida se ausentó de Bendita TV. "Ay no está Edith", expreso Beto Casella mirando a su asiento ocupado por la abogada y panelista Alejandra Maglietti. En ese momento, comenzaron a chicanearla antes de revelar por qué no estuvo en el ciclo.

"Por fin se sienta alguien limpio en esta silla, toda pegajosa la deja la chiquita, toda sucia, había olor y todo", lanzó Maglietti entre risas en complicidad con el conductor. "Me encanta ocupar esta silla, me pone más contenta todavía", agregó picanteando la situación.

"Escuchame ¿tenía teatro?", le pregunto Casella a su panel, quienes respondieron que sí. Es que en paralelo con su labor en Bendita TV, Hermida se encuentra haciendo su unipersonal dirigido por Verónica Lorca en la Ciudad de Buenos Aires llamado Teneme Paciencia y el viernes 23 de junio estuvo en una de las salas de avenida Corrientes, con vistas a presentarse próximamente en La Plata, San Fernando y Valentín Alsina.

"Yo por mi lo charlamos, se puede quedar acá [por Magliettl]. Yo creo que sí, si Edith va a venir cuando quiere, se va un día con Panam, otro día con el unipersonal, la verdad... si la silla no la tiene comprada", lanzó con ironía sobre su amiga y compañera en El Nueve. En paralelo, Hermida realizó un posteo en sus redes sociales agradeciéndole al público que la fue a ver al teatro: "Es un sueño que se hizo realidad".

Edith Hermida reveló el calvario de Beto Casella con una panelista: "Le come la cabeza"

Edith Hermida reveló las internas desconocidas en Polémica en el Bar (América TV), el programa conducido por Beto Casella en el que trabaja. Según la periodista, el conductor estaría pasando por un mal momento debido a una de las panelistas del programa, con quien tendría una mala relación. De acuerdo con su relato, esta colega sería la causante de casi todos los roces que existen en el programa.

Días atrás, Hermida había protagonizado un tenso momento al aire con Casella, quien contó al aire que la locutora le debía dinero. Ahora, estuvo como invitada en Socios del Espectáculo (El Trece) y, en medio de la entrevista, habló sobre su relación con Casella y contó todas las internas entre las figuras del programa.

"¿Le devolviste la plata a Casella? No me gustó que te lo recriminara ahí...", indagó Rodrigo Lussich. "Le devolví la plata a Casella, ¡basta! Él me preguntó si lo podía contar. Es más, creo que lo conté yo", respondió la periodista. Y aclaró: "No es por hablar bien de Beto, porque si tengo que criticarlo, lo critico. Yo, sinceramente, siento que si los ataco, un poco los levanto...".

Cuando le preguntaron por las internas dentro del grupo, Hermida se sinceró y confesó quién de sus compañeras le parece la más conflictiva: "La peor para mí es Any Ventura. A mí me tildan de la jodida, de esto, de lo otro, pero ella es la más cerrada y la que le come la cabeza a Beto, yo no le digo nada". En este sentido, explicó que Casella le tiene "cierto respeto" porque Ventura fue su jefa años atrás, cuando trabajaban juntos en Gente.