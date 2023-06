Edith Hermida hizo una intima revelación sobre su relación: "Le dije"

La panelista de Bendita contó cómo nació el noviazgo con Mariano Tabares. La locutora y el productor de radio blanquearon su relación hace algunos meses.

Edith Hermida es una de las históricas y más queridas panelistas de Bendita. La locutora se ganó un lugar en el corazón de los televidentes del programa de El Nueve, pero también, recientemente, conquistó a hombre 14 años menor que ella.

La locutora y actriz, que interpreta a la bruja malvada en la obras infantiles de Panam, se animó a dar un paso más en su carrera artística y muy pronto presentara su show de stand up “Teneme Paciencia”. Edith este fin de semana dio una serie de reportajes para promocionar el espectáculo e hizo una impactante revelación sobre su relación con su nuevo novio.

En una parte del reportaje que le concedió a Pronto, dejó de lado su vida profesional para dar detalles sobre su presente sentimental. El año pasado, tras 14 de pareja, se separó de batata. Y tras meses de soltería, hace algunas semanas blanqueó su romance con Mariano Tabares, un productor ejecutivo de Radio 10 al que conoció en su paso por la emisora.

"Tengo un novio por ahí (risas). De eso también hablo en el unipersonal: volver al ruedo es muy difícil. Estoy soltera, pero con un novio que es mi productor de la radio y se llama Mariano Tabares. Estamos juntos hace cuatro meses", reveló la panelista de Bendita. Además, contó que por primera vez dio el primer paso: "Yo nunca inicié una relación porque pertenezco a una generación en la que las mujeres esperábamos que nos avancen y esta vez lo hice yo".

Ante ese panorama, el periodista pidió más detalles y Edith se explayó sobre los inicios del romance. "Hoy si te gusta alguien se lo tenés que decir y no tenés que estar esperando la señal del otro. Entonces, le escribí un día por WhatsApp y le dije que me gustaba", indicó y reveló que él entró en pánico.

"A Mariano también le pasaban cosas, pero nunca me lo iba a decir, quizás por esa cosa del vínculo productor conductora", continuó y añadió: 'Si no me decías nada, yo nunca te iba a decir nada', me comentó. O sea que yo lo encaré a él y otro condimento más es que él tiene 14 años menos que yo. ¡Es mucho más joven!".

Y si bien no conviven ni lo tiene en sus planes, Mariano ya conoció a las hijas de la panelista de Bendita. "Ese es todo un tema también y vamos de a poco. Las chicas lo conocen y está todo bien. Lo vieron las dos pero tranqui. Está todo bien. No mezclo demasiado. El fin de semana que me toca con Amparo, estoy con ella. Lo mismo con Paloma. Y el finde que me quedo sola, nos vemos con Mariano. Tengo tan poco tiempo y trabajo tanto que focalizo los días que estoy con cada uno", explicó Edith.

Edith Hermida confirmó un rumor sobre Beto Casella

Edith Hermida hace más de 15 años que trabaja al lado de Beto Casella y se convirtió en una de sus panelista de confianza. Tanto es así que cuando el conductor no puede hacerse cargo de Bendita, ella toma el mando del popular ciclo de El Nueve.

Y hace una horas, en diálogo con DiarioShow, contó una historia sobre un tema que muchas personas sospechaban para finalizar con los rumores. Su testimonio se remonta a algo que sucedió a principios de año, pero confirma uno de los rasgos por los que destacan a Casella en el medio: su generosidad.

Es que Edith Hermida tuvo un inconveniente cuando se fue de vacaciones a Estados Unidos y es que se quedó sin dinero. "Volví de las vacaciones donde gasté un poco de más, encima el dólar subió. Ya había hecho gastos con tarjeta y la verdad que calculé mal, me quedé pelada", afirmó.

Fue así que hizo un llamado urgente a su compañero y amigo Beto para que la ayude en ese mal momento. "Me fui al exterior y no me alcanzaba para pagar la tarjeta, entonces él se ofreció a prestarme la plata y acepté. Me dio $400.000 el 28 de febrero. Le dije que se lo devolvía en dos veces", reveló.