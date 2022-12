El requisito de Edith Hermida para conseguir novio en Tinder: "Que tenga"

Separada de Roberto "Batata" Fernández, Edith Hermida se armó un Tinder y sorprendió a Beto Casello con el imprescindible requisito que le pide a los hombres.

Luego de anunciar su separación de Roberto "Batata" Fernández, Edith Hermida está nuevamente soltera. Sin dudarlo, sus compañeros de Bendita TV le armaron un perfil de Tinder y le sugirieron una divertida biografía con requisitos para buscar novio.

Días atrás, Socios del Espectáculo (El Trece) anunciaba la separación definitiva de Edith del papá de su hija Amparo, y tras la bomba noticiosa los compañeros de Bendita TV que tiene la panelista no se quedaron atrás y decidieron introducirla en el mundo de las aplicaciones de citas. Para ello, le crearon un perfil de Tinder y lo compartieron con todos la audiencia del ciclo de Beto Casella.

El perfil de Tinder de Edith Hermida.

Bajo el nombre de Edith "La Chiru" Hemida (52) los panelistas del magazine de El Nueve propusieron una picante biografía con requisitos para matchear con un hombre. "Soy una disfrutadora serial de la vida", dice la primera línea de la descripción acompañada por algunas fotos de Edith.

"Busco hombres de entre 30 y 60 años. Es fundamental que tenga buen humor y que se ría de mis chistes. No puede ser amarrete y tiene que ser caballero", cierra el perfil de la figura de televisión, quien se divirtió con la ocurrencia de sus compañeros. Sobre su separación, Edith confirmó a PrimiciasYa: "Decidimos separarnos en buenos términos después de casi 15 años de relación. Es de común acuerdo, que es lo más importante".

Edith Hermida fulminó a Juana Viale: "El talento no se hereda"

La panelista de Bendita TV (El Nueve) suele hacer críticas sinceras y directas sobre varios personajes de la farándula y esta no fue la excepción. Cuando le preguntaron por el desempeño de Juanita, no tuvo pelos en la lengua y dio su filosa opinión.

Todo comenzó cuando le preguntaron a Edith a quién de las dos prefería como conductora. "Elijo a Mirtha toda la vida. Es la diosa de la televisión y valoro que en este momento siga haciendo las cenas. Me encanta, la valoro y la admiro. Me parece una mujer impresionante", contestó. Por otro lado, fue letal al hablar sobre Juanita: "Me parece medio híbrida como conductora. Me parece que el talento no se hereda".

Esta no es la primera vez que Hermida da una picante opinión sobre Juana. Durante la pandemia del coronavirus, la panelista se había indignado por los dichos de Viale en contra de la vacunación de los presos: “Me parece de bruta. Para mi tiene que salir un poquito más de Barrio Parque. La abuela estaba más lista que ella y se preparaba para ocupar el lugar en el que hoy está Juanita. Es bruta, lo demuestra siempre. Salí de donde vivís y prepara el programa”.