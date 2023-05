Sorpresa: Edith Hermida se va de uno de sus programas más populares

La panelista de Bendita estuvo al frente de Mejor que Hablen durante casi un año. Según informaron en Crónica TV, su reemplazo podría desatar un conflicto en la emisora.

La programación de Radio 10 se renueva y Edith Hermida se queda sin programa. Mientras aguardan el regreso de Jorge Rial, la emisora del Grupo Indalo hará modificaciones en su grilla.

Así lo confirmaron en El Run Run del espectáculo, el programa conducido por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV. Según contaron los periodista, la reemplazante de la histórica integrante de Bendita será una mujer y podría desencadenar internas en la radio.

Hermida estuvo casi un año al aire con Mejor que Hablen, de 13 a 15 hs, pero el programa del viernes pasado fue el último. A partir del lunes 29 de mayo su lugar lo ocupará Nancy Pazos. "Edith Hermida se va de Radio 10 y llega Nancy Pazos. Edith se va de Radio 10 porque llegaba Oscar González Oro, pero se echó para atrás. El espacio quedaba vacío y en 72 hs se arregla para que Nancy Pazos se incorpore de 13 a 15", contó Pecoraro.

Además, el periodista hizo énfasis en los conflictos que podría generar el desembarco de Nancy con una de las figuras de la emisora: Jorge Rial. "Hasta ahora no tienen nombre del programa. Rial, cuando vuelva a la radio, le tiene que dar el pase a Nancy Pazos. Pero la cuestión es que Nancy le quiere poner al programa RoscanRoll, ese título lo tiene registrado Jorge Rial. Cuando le dijo si se lo prestaba, Rial dijo 'definitivamente, no'", relató y cerró: "Así que Nancy Pazos arranca el lunes sin nombre del programa, pero con equipo formado".

Cabe mencionar que, si bien el año pasado se reencontraron y limaron asperezas, los periodistas tuvieron varios encontronazos. El más fuerte fue en 2015, cuando el conductor Argenzuela llevó a la Justicia a Pazos.

El regreso frustrado del Negro González Oro a Radio 10

En los últimos días, trascendió que Oscar "Negro" González Oro iba a trabajar nuevamente en Argentina, más precisamente a Radio 10, emisora en la que trabajó durante 15 años. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puesto. "Iba a volver, pero no tengo un medio a mi medida", sentenció el conductor, instalado en Uruguay desde hace varios años.

Ángel de Brito fue uno de los primeros en contar que el "Negro" Oro estaba próximo a regresar al país para trabajar en Radio 10: "Desde el mes próximo Oscar González Oro será el conductor de las mañanas de @Radio10. La propuesta de @Radio10 para el Negro Oro es volver de lunes a viernes de 12 a 15 con El Oro y el Moro, para esa franja buscan reemplazo, pero el Oro vive en Uruguay", reveló a través de Twitter.

Pero el panorama cambió la semana pasada, cuando González Oro le puso fin a la incertidumbre y explicó por qué no aceptó volver a trabajar en nuestro país. "Iba a volver, pero no tengo un medio a mi medida. Hoy, los medios no me van a permitir hablar como estoy hablando con vos. Me dice 'no,no, tenés libertad', pero la libertad va a durar dos semanas", sostuvo, en diálogo con TN.

"Por ahora, no vuelvo. La famosa grieta en Argentina me enferma, me hace daño. Me va a afectar a mi salud, si me trago todo lo que tengo para decir, me va a dar una úlcera. No quiero correr el riesgo, jugármela, porque no vale la pena", indicó y concluyó: Yo dije alguna vez 'si vuelvo, vuelvo a cerrar la grieta', y cada vez que voy a Argentina, la grieta es más profunda".