El Negro González Oro y una fuerte determinación sobre su futuro: "No voy a volver"

Luego de anunciar su retiro de la radio, Oscar González Oro comentó qué le depara a su futuro profesional.

Hace ya un tiempo que Oscar "El Negro" González Oro se regresó a Uruguay, su país natal, y desde allí cerró un importante ciclo en su historia laboral: se fue de Radio Rivadavia luego de años en la frecuencia y anunció su retiro del periodismo en Argentina. Desde entonces, el artista se mostró muy relajado mientras disfrutaba de sus días en el país vecino, pero ahora volvió a aparecer públicamente para definir su futuro laboral.

Fue durante una reciente entrevista con La Nación, cuando "El Negro" contó cuáles son sus planes a futuro y, para sorpresa de muchos, confesó que no desea regresar al país en donde trabajó durante tantos años y en donde hizo su carrera. "No tengo ganas de volver a la Argentina. Me ofrecen trabajos allá y digo a todo que no", comenzó por decir con determinación el histórico comunicador.

"No me gusta la televisión que hay hoy, la radio sí, pero la puedo hacer desde acá. Entonces, ¿para qué volver? Yo ya cumplí, ya fui el número uno en la radiofonía argentina durante muchos años", sentenció González Oro en este diálogo. De esta forma, dejó en claro que sus intenciones a futuro no están para nada relacionadas con la idea de retomar el trabajo.

Cabe recordar que el desempeño laboral de González Oro no fue muy favorable en Uruguay, ya que, a mediados del año pasado, denunció públicamente una fuerte estafa que había sufrido por el dueño de un famoso diario del país. "En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", empezó por decir el artista en sus redes sin mencionar nombres específicos pero demostrando su gran furia.

"Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país", continuó el periodista sobre su descargo hacia el jefe con el que había lidiado en El Diario del Este, uno de los más conocidos de Uruguay. "Fe, que 2022 será mejor", finalizó Oro con un poco más de calma sobre el tema.

El amor que no fue: el presente sentimental de González Oro

A fines del 2021, Oscar González Oro había confirmado su relación con un joven uruguayo a través de sus redes sociales. Con una tierna foto, el periodista contestó las dudas de sus seguidores al asegurar que era su novio, pero ahora negó rotundamente esta situación.

"No tengo pareja desde que llegué a Uruguay. Lo que pasa es que yo salgo en una foto con un amigo y ya me ponen de novio. ¡Déjenme tener amigos! Es lindo tener amigos. Mi última pareja fue Pancho, en Buenos Aires. Desde ahí hasta ahora no tuve pareja. Y no sé si quiero tenerla", aseguró el comunicador en la misma entrevista con La Nación.