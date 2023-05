Edith Hermida confirmó lo que todos pensaban de Beto Casella: "No cabe duda"

Edith Hermida no anduvo con vueltas y confirmó un secreto a voces sobre Beto Casella. Qué fue lo que manifestó la panelista de Bendita.

Edith Hermida y Beto Casella son una pareja laboral exitosa en El Nueve. Hace años trabajan juntos en Bendita y le pusieron su sello a un programa que ya dejó su huella en la historia de la televisión argentina. Y pese a que se conoce que el conductor es parte fundamental del éxito, fue su panelista y co-conductora quien confirmó un secreto a voces.

“¿Beto decide todo en Bendita? Debería saber que sos clave en el programa”, le preguntaron en Instagram. Lejos de esquivar la consulta, Edith Hermida confirmó las sospechas: Beto Casella sabe que ella es fundamental en el engranaje del magazine. "Claro que debería. Yo creo que lo sabe. Soy la clave del programa, no cabe duda”, fue la respuesta de "La Chiru".

Por otro lado, Edith Hermida reconoció que le debe dinero a Beto Casella. "Es verdad que le debo plata a Beto. si Dios quiere, creo que sí, porque hice bien las cuentas, ahora que cobro le devuelvo ya y cancelo mi deuda”, adelantó la periodista, quien no reveló el monto de la deuda que mantiene con su compañero.

Beto Casella habló sobre el final de Bendita y sorprendió a todos

Beto Casella sorprendió a todos los fans de Bendita al hablar sobre el ya clásico ciclo de El Nueve. El conductor visitó El Loco y el Cuerdo y por primera vez se refirió al final del programa que mezcla la actualidad y el archivo, y que acaba de cumplir 18 años al aire, uno de los más longevos de la televisión actual.

Bendita es el programa más importante de El Nueve, tanto por historia como por rating, por lo que a nadie se le ocurriría pensar a su finalización. Sin embargo, cuando Andrés Ducatenzeiler, ex presidente de Independiente y compañero de Flavio Azzaro, le consultó sobre cómo será el final, el periodista dejó una respuesta impactante.

"Bendita va a terminar de un día para el otro", aseguró Casella y generó inquietud en los entrevistadores. "Duca, esto es como El loco y el cuerdo. Ya te lo dije. Un día decimos no va más y listo, se termina. Un día cualquiera, es lo mismo", interpretó Azzaro. "No, pero no podemos comparar. Bendita tiene 18 años al aire y nosotros 18 minutos", replicó Duca.