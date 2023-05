La desesperante situación que vivió Edith Hermida en Nueva York: "Asesino serial"

La panelista de televisión dio a conocer la decisión que debió tomar para poder pasar unos días más Nueva York. Edith Hermida expuso a su familia a una insólita situación.

Edith Hermida sorprendió con una revelación sobre un viaje a Nueva York con su familia en el que se quedó sin plata y debió tomar una drástica decisión. La locutora reveló la insólita anécdota que vivieron ella y sus allegados al quedarse en la casa de un desconocido durante varios días.

"Estábamos de viaje y un argentino-mexicano fan de Bendita le escribe a mi hermana por Instagram porque me quería conocer. 'Bueno, que venga acá. Estamos en un Starbucks', le digo. Amparo decía: 'Mamá, ¿cómo va a venir? Mirá si nos viola. Y nos descuartiza. Y es un asesino serial. ¿Y yo qué le voy a decir a papá?'", comenzó su relato la histórica panelista de Bendita.

Hermida contó que debió convencer a su hija para que aceptara que su fan se acercara a saludarla al bar en el que se encontraba. "Yo le decía: 'Ay, bueno, pará, no tiene por qué enterarse todavía porque todavía no nos descuartizaron. Estamos acá, no vamos a ir a ningún lado con él'. Bueno, vino, lo conocimos. La verdad que era súper agradable, divino, nos llevó a pasear por todo Chicago. Después de ahí nos fuimos a Nueva York. En Nueva York carísimo todo. Yo veía cómo iba gastando, estaba re preocupada", agregó.

"Y el pibe nos había dicho: 'Yo tengo un departamento de tres ambientes, si quieren se pueden quedar'. 'No, no, ¿cómo nos vamos a quedar?', le dije. Y después iban pasando los días y le mando un mensaje", reveló Hermida. Y concluyó: "Fui con mi hermana, mis dos sobrinos, Amparo y yo. Éramos cinco en el departamento de él, que se fue a dormir al living. Ahora somos amigos virtuales con Rafael".

Tatiana Schapiro fue la periodista que entrevistó a Hermida en Infobae y le confesó que estaba un poco de acuerdo con su hija, en el sentido de que se trataba de una decisión muy arriesgada. "Sí, no tuvo problemas porque le cayó simpático. Porque aparte él nos acompañó a comprarle el celular. Le decía: “No, comprate este”. Se hizo el canchero y enseguida pegó onda con Amparo", respondió Edith, risueña.

Edith Hermida, sobre su conflicto mediático con Mariana Brey

"Yo entiendo que forma parte del juego mediático. No estamos peleadas de verdad. Yo recojo siempre el guante y juego. Me cae re bien Mariana Brey", señaló la panelista, quien también dio a conocer que la incomodan muchos los escándalos y que se hable de su vida en televisión.